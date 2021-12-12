Ломаченко — Коммі: повне відео переможного для українця бою

Лома переміг за очками.

Український боксер-легковаговик Василь Ломаченко здобув перемогу за очками над Річардом Коммі і став претендентом на поєдинок проти Джорда Камбососа за титул чемпіона світу.

ЛОМАЧЕНКО — КОММІ: ХРОНІКА БОЮ

Бій тривав усі 12 раундів і українець ні на секунду не віддавав ініціативу супернику. У сьомому раунді Ломаченко був близьким до дострокового завершення поєдинку, відправивши суперника до нокдауну. Але Коммі зміг піднятися і з великими проблемами дочекався гонгу.

Незважаючи на очевидну поразку за очками, у чемпіонських раундах Коммі так і не зміг нав’язати боротьбу українцю. Василь без проблем довів справу до перемоги.

Для Ломаченка це 16 перемога (14 нокаутом) на професійному ринзі при двох поразках, а у Коммі чотири поразки при 30 виграшах (27 нокаутом).

Наступним суперником українця має стати австралієць Джордж Камбосос, який володіє чемпіонськими поясами у легкій вазі.

Як раніше повідомляв "Телеграф", чемпіон світу у легкій вазі за версіями WBA Super, WBO та IBF Джордж Камбосос назвав фаворита у поєдинку між Василем Ломаченком та Річардом Коммі.