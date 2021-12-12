Ломаченко пояснив, чому не добив Коммі (відео)

Український боксер навіть просив суперника зупинити бій.

Український боксер Василь Ломаченко після перемоги над Річардом Коммі зізнався, що йому під час бою було шкода суперника з Гани.

ЛОМАЧЕНКО — КОММІ: ПОВНЕ ВІДЕО ПЕРЕМОЖНОГО ДЛЯ УКРАЇНЦЯ БОЮ

"Я постійно стежив за своїм станом і станом суперника. У сьомому раунді, коли відправив Коммі в нокдаун, мені стало шкода його, не хотілося навіть добивати, були серйозні сумніви", — заявив Ломаченко під час коментаря в рингу.

На відео чітко видно, як Ломаченко звертається до "кута" суперника, пропонуючи зупинити поєдинок, але представники Коммі відмовилися це робити.

Для Ломаченка це 16 перемога (14 нокаутом) на професійному рингу при двох поразках, а у Коммі чотири поразки при 30 виграшах (27 нокаутом).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що чемпіон світу у легкій вазі Джордж Камбосос оцінив ймовірність наступного бою проти Ломаченка. У Василя рівні шанси на бій разом із двома іншими претендентами.

Після бою Ломаченко з’явився в рингу з прапором рідного міста, хоча зазвичай боксери виходять зі прапором рідної для себе країни.