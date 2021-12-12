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Чемпіон світу у вазі Ломаченко розповів, хто буде його наступним суперником

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Джордж Камбосос Новина оновлена 12 грудня 2021, 08:14
Джордж Камбосос

Василь – один із претендентів.

Чемпіон світу у легкій вазі Джордж Камбосос після перемоги Василя Ломаченка над Річардом Коммі на своїй сторінці у твіттері написав, хто має стати його наступним суперником.

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"Я побачив крутий бокс у виконанні Ломаченка. Тепер він знаходиться в одному ряду з Хейні, Девісом і Райаном Гарсією, навіть незважаючи на поразку останнього від Лопеса. Респект Коммі, справжньому воїну, він дуже тримався.

Попереду 2022-й рік, з нетерпінням чекаю на поєдинок проти когось із цієї трійці", — написав Камбосос.

Під час бою український боксер неодноразово звертався до "кута" ганця, намагаючись урятувати здоров’я суперника.

Для Ломаченка це 16 перемога (14 нокаутом) на професійному рингу при двох поразках, а у Комі чотири поразки при 30 виграшах (27 нокаутом).

Як раніше повідомляв "Телеграф", напередодні поєдинку чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі піснею привітав промоутера Ломаченка Боба Арума з днем народження. Відомому функціонеру 8 грудня виповнилося 90 років.

Теги:
#Бокс #Василь Ломаченко #Річард Коммі #Джордж Камбосос
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