Чемпион мира в весе Ломаченко рассказал, кто будет его следующим соперником

Василий — один из претендентов.

Чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос после победы Василия Ломаченко над Ричардом Комми на своей странице в твиттере написал, кто должен стать его следующим соперником.

ЛОМАЧЕНКО — КОММИ: ПОЛНОЕ ВИДЕО ПОБЕДНОГО ДЛЯ УКРАИНЦА БОЯ

"Я увидел крутой бокс в исполнении Ломаченко. Теперь он находится в одном ряду с Хэйни, Дэвисом и Райаном Гарсией, даже несмотря на поражение последнего от Лопеса. Уважение Комми, настоящему воину, он очень здорово держался.

Впереди 2022-й год, с нетерпением жду поединка против кого-то из данной троицы", — написал Камбосос.

Во время боя украинский боксер неоднократно обращался к "углу" ганца, пытаясь спасти здоровье соперника.

Для Ломаченко это 16 победа (14 нокаутом) на профессиональном ринге при двух поражениях, а у Комми четыре поражения при 30 выигрышах (27 нокаутом).

Как ранее сообщал "Телеграф", накануне поединка чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри песней поздравил промоутера Ломаченко Боба Арума с днем рождения. Известному фунционеру 8 декабря исполнилось 90 лет.