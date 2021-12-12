Тайсон Фьюри в ринге песней поздравил промоутера Ломаченко с днем рождения (видео)

Чемпион мира исполнил традиционный хит Happy Birthday to You.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри накануне боя Василия Ломаченко против Ричарда Комми появился в ринге на арене Madison Square Garden, чтобы поздравить промоутера украинца Боба Арума.

ЛОМАЧЕНКО — КОММИ: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ БОЯ

8 декабря Аруму исполнилось 90 лет, и на арене был показан ролик, где звезды бокса поздравляют промоутера с днем рождения. Тайсон Фьюри решил пойти дальше и лично поздравить функционера.

Фьюри взял микрофон и вживую спел Happy Birthday to You под аплодисменты зрительского зала. В конце Аруму поднесли торт со свечками, что стало приятной неожиданностью для Арума.

Боб Арум — американский юрист и спортивный функционер, глава компании Top Rank Promotions, который на протяжении длительного времени работает с Василием Ломаченко.

Как ранее сообщал "Телеграф", букмекеры считают Василия Ломаченко явным фаворитом в поединке против Ричарда Комми. По словам промоутера Боба Арума, Ломаченко в случае победы станет обязательным претендентом на пояс WBO.