Укр

Ломаченко - Комми: коэффициенты букмекеров за несколько часов до боя

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
Дата публикации
Читати українською
Автор
117
Василий Ломаченко и Ричард Комми Новость обновлена 11 декабря 2021, 19:56
Василий Ломаченко и Ричард Комми

Аналитики верят в успех украинца.

Утром в воскресенье украинский легковес Василий Ломаченко проведет поединок против Ричарда Комми за право в следующем поединке выйти на бой против чемпионат мира в данной весовой категории Джорджем Камбосом.

Ломаченко — Комми: онлайн-трансляция боя

Аналитики компании Pari Match в данном поединке отдают предпочтение украинцу. Коэффициент на победу Ломаченко равен 1.10, на ничью — 23.00, а на выигрыш ганца — 6.00.

В то же время коэффициент на победу Ломаченко досрочно равен 1.37.

Прямая трансляция поединка на MEGOGO начнется 12 декабря в 04:00 по киевскому времени. Для просмотра поединка необходима платная подписка "Спорт" (199 грн в месяц) или "Максимальная" (299 грн в месяц), стоимость пробной подписки стоит 29 грн (первые 7 дней). 

Ориентировочное время начала самого боя — в районе 5 утра по киевскому времени.

Как ранее сообщал "Телеграф", букмекеры уверены в победе украинского боксера. По словам промоутера Боба Арума, Ломаченко в случае победы станет обязательным претендентом на пояс WBO.

Теги:
#Бокс #Василий Ломаченко #Коэффициенты букмекеров #Ричард Комми
Гогилашвили и Левченко
Украина
Женой устроившего скандал на блокпосту зама Монастырского оказалась секретарша Зеленского
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Гогилашвили и Левченко
Женой устроившего скандал на блокпосту зама Монастырского оказалась секретарша Зеленского
Дата публикации
Категория
Василий Ломаченко против Ричарда Комми
Ломаченко - Комми: онлайн-трансляция супербоя
Дата публикации
Категория
Бывший член ТКГ предлагает свое видение особого статуса для восточных областей Украины
Без амнистии разговоры о мире на Донбассе являются лишь имитацией - Витольд Фокин
Дата публикации
Категория
Александр Гогилашвили
Гражданство России и странная реабилитация наркоманов: что известно об оскандалившемся замглавы МВД Гогилашвили
Дата публикации
Категория
Бивни торчат из-под земли более чем на полтора метра
Оригинал присвоили россияне: на Азовском побережье появился скелет древнейшего слона с удивительной историей (фото)