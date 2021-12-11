Ломаченко - Комми: коэффициенты букмекеров за несколько часов до боя
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Аналитики верят в успех украинца.
Утром в воскресенье украинский легковес Василий Ломаченко проведет поединок против Ричарда Комми за право в следующем поединке выйти на бой против чемпионат мира в данной весовой категории Джорджем Камбосом.
Ломаченко — Комми: онлайн-трансляция боя
Аналитики компании Pari Match в данном поединке отдают предпочтение украинцу. Коэффициент на победу Ломаченко равен 1.10, на ничью — 23.00, а на выигрыш ганца — 6.00.
В то же время коэффициент на победу Ломаченко досрочно равен 1.37.
Прямая трансляция поединка на MEGOGO начнется 12 декабря в 04:00 по киевскому времени. Для просмотра поединка необходима платная подписка "Спорт" (199 грн в месяц) или "Максимальная" (299 грн в месяц), стоимость пробной подписки стоит 29 грн (первые 7 дней).
Ориентировочное время начала самого боя — в районе 5 утра по киевскому времени.
Как ранее сообщал "Телеграф", букмекеры уверены в победе украинского боксера. По словам промоутера Боба Арума, Ломаченко в случае победы станет обязательным претендентом на пояс WBO.
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