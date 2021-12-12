Ломаченко пытался спасти Комми во время боя (видео)
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Украинец хотел сохранить здоровье сопернику.
Василий Ломаченко добыл впечатляющую победу над Ричардом Комми в претендентском поединке в легком весе. Во время боя любителей бокса привлек момент, когда Loma приостановил свои атаки, чтобы уберечь здоровье сопернику.
Занимательным моментом поделился ESPN Ringside в Twitter.
На кадрах видно, как в 7-м раунде украинец после нокдауна соперника начал что-то кричать в ринге. Как оказалось, Василий обращался к углу Комми, чтобы тренеры ганца сдались. Ричард "выжил" в том раунде, а затем полностью восстановился. Позже он заявил, что сделал это ради своей страны. Отметим, поединок продлился все отведенные 12 раундов. Судейский вердикт — 117:110 и 119:108 дважды.
На счету Василия 16 побед при двух поражениях. Ричард может похвастаться 30 победами при четырех поражениях.
Напомним, на вечере бокса в Нью-Йорке зрители стали свидетелями сразу нескольких ярчайших побед. В тяжелейшем нокауте оказался украинец Александр Тесленко, который во втором раунде проиграл американцу Джареду Андерсону. Кроме того, Зандер Зайас избил более опытного боксера Алессио Мастронунцио, а Джон Бауза жестко вырубил Майкла Уильямса.
У нас на сайте доступны видео лучших моменты поединка.
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