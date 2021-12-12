Ломаченко намагався врятувати Коммі під час бою (відео)

Українець хотів зберегти здоров’я супернику.

Василь Ломаченко здобув вражаючу перемогу над Річардом Коммі у претендентському поєдинку у легкій вазі. Під час бою любителів боксу зворушив момент, коли Loma припинив свої атаки, щоб уберегти здоров’я супернику.

Цікавим моментом поділився ESPN Ringside у Twitter.

Ломаченко — Коммі: відео бою

На кадрах видно, як у 7-му раунді українець після нокдауну суперника почав щось кричати у ринзі. Як виявилося, Василь звертався до кута Коммі, щоби тренери ганця здалися. Річард "вижив" у тому раунді, а потім повністю відновився. Пізніше він заявив, що зробив це заради своєї країни. Зазначимо, поєдинок тривав усі відведені 12 раундів. Суддівський вердикт – 117:110 та 119:108 двічі.

На рахунку Василя 16 перемог за двох поразок. Річард може похвалитися 30 перемогами за чотирьох невдачах.

Нагадаємо, на вечорі боксу в Нью-Йорку глядачі стали свідками одразу кількох яскравих перемог. У важкому нокауті опинився українець Олександр Тесленко, котрий у другому раунді програв американцю Джареду Андерсону. Крім того, Зандер Зайас побив більш досвідченого боксера Алессіо Мастронунціо, а Джон Бауза жорстко вирубив Майкла Вільямса.

У нас на сайті доступне відео найкращих моментів поєдинку.