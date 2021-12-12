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Боксер брутально нокаутував суперника на вечорі боксу Ломаченка (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Бауза нокаутував Вільямса Новина оновлена 12 грудня 2021, 04:42
Бауза нокаутував Вільямса

Бій завершився достроково.

На вечорі боксу в Нью-Йорку Ломаченко — Коммі завершився поєдинок андеркарда між непереможними боксерами першої напівсередньої ваги (до 63,503 кг) Джон Бауза — Майкл Вільямс.

Американські боксери влаштували шоу на ринзі, проте перемога далася лише одному з них — 23-річний Бауза "погасив світло" 22-річному супернику в 4-му раунді. До цього Джон кілька разів відправляв опонента в нокдаун. Вирішальна "двійка" пройшла в четвертій 3-хвилинці, а рефері після падіння Майкла відразу зупинив бій.

Небитий Бауза завоював свою 16-ту перемогу у профі, а ось у графі поразок Вільямса з’явилася одиниця, причому на рахунку американця 19 перемог.

Відео нокауту в бою Джон Бауза — Майкл Вільямс:

Раніше "Телеграф" повідомляв, де дивитися шоу боксу Ломаченка — Коммі, а також розповідав, що на кону для українця в цьому протистоянні.

Нагадаємо, ситуація у легкій вазі, де боксує Loma, кардинально змінилася після поразки американця Теофімо Лопеса у бою з австралійцем Джорджем Камбососом. Вже наступного бою українець може боксувати за титул абсолютного чемпіона світу у легкій вазі.

Теги:
#Бокс #Нокаут #Василь Ломаченко #Річард Коммі
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