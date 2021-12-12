Укр

Боксер брутально нокаутировал соперника на вечере бокса Ломаченко (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
3
Бауза нокаутировал Уильямса Новость обновлена 12 декабря 2021, 04:42
Бауза нокаутировал Уильямса

Бой завершился досрочно.

На вечере бокса в Нью-Йорке Ломаченко — Комми завершился поединок андеркарда между непобедимыми боксерами первого полусреднего веса (до 63,503 кг) Джон Бауза — Майкл Уильямс.

Американские боксеры устроили шоу на ринге, однако победа далась лишь одном из них — 23-летний Бауза "потушил свет" 22-летнему сопернику в 4-м раунде. До этого Джон несколько раз отправлял оппонента в нокдаун. Решающая "двойка" прошла в четвертой 3-минутке, а рефери после падения Майкла тут же остановил схватку. 

Небитый Бауза завоевал свою 16-ю победу в профи, а вот в графе поражений Уильямса появилась единичка, при этом на счету американца 19 побед.

Видео нокаута в бою Джон Бауза — Майкл Уильямс:

Ранее "Телеграф" сообщал, где смотреть шоу бокса Ломаченко — Комми, а также рассказывал, что на кону для украинца в этом противостоянии.

Напомним, ситуация в легком весе, где боксирует Loma, кардинально изменилась после поражения американца Теофимо Лопеса в бою с австралийцем Джорджем Камбососом. Уже в следующем бою украинец может боксировать за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Теги:
#Бокс #Нокаут #Василий Ломаченко #Ричард Комми
Мария Левченко, Владимир Зеленский и Александр Гогилашвили
Украина
Пытки, унижения, избиения: в чем обвиняют центры реабилитации, с которыми связан Гогилашвили
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Мария Левченко, Владимир Зеленский и Александр Гогилашвили
Пытки, унижения, избиения: в чем обвиняют центры реабилитации, с которыми связан Гогилашвили
Дата публикации
Категория
Василий Ломаченко против Ричарда Комми
Ломаченко - Комми: онлайн-трансляция супербоя
Дата публикации
Категория
Бывший член ТКГ предлагает свое видение особого статуса для восточных областей Украины
Без амнистии разговоры о мире на Донбассе являются лишь имитацией - Витольд Фокин
Дата публикации
Категория
Гогилашвили и Левченко
Женой устроившего скандал на блокпосту зама Монастырского оказалась секретарша Зеленского
Дата публикации
Категория
Бивни торчат из-под земли более чем на полтора метра
Оригинал присвоили россияне: на Азовском побережье появился скелет древнейшего слона с удивительной историей (фото)