Боксер брутально нокаутировал соперника на вечере бокса Ломаченко (видео)

Бой завершился досрочно.

На вечере бокса в Нью-Йорке Ломаченко — Комми завершился поединок андеркарда между непобедимыми боксерами первого полусреднего веса (до 63,503 кг) Джон Бауза — Майкл Уильямс.

Американские боксеры устроили шоу на ринге, однако победа далась лишь одном из них — 23-летний Бауза "потушил свет" 22-летнему сопернику в 4-м раунде. До этого Джон несколько раз отправлял оппонента в нокдаун. Решающая "двойка" прошла в четвертой 3-минутке, а рефери после падения Майкла тут же остановил схватку.

Небитый Бауза завоевал свою 16-ю победу в профи, а вот в графе поражений Уильямса появилась единичка, при этом на счету американца 19 побед.

Видео нокаута в бою Джон Бауза — Майкл Уильямс:

Ранее "Телеграф" сообщал, где смотреть шоу бокса Ломаченко — Комми, а также рассказывал, что на кону для украинца в этом противостоянии.

Напомним, ситуация в легком весе, где боксирует Loma, кардинально изменилась после поражения американца Теофимо Лопеса в бою с австралийцем Джорджем Камбососом. Уже в следующем бою украинец может боксировать за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.