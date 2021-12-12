Ломаченко объяснил, почему не добил Комми (видео)

Украинский боксер даже просил соперников остановить бой.

Украинский боксер Василий Ломаченко после победы на Ричардом Комми признался, что ему во время боя было жалко соперника из Ганы.

ЛОМАЧЕНКО — КОММИ: ПОЛНОЕ ВИДЕО ПОБЕДНОГО ДЛЯ УКРАИНЦА БОЯ

"Я постоянно следил за своим состоянием и состоянием соперника. В седьмом раунде, когда отправил Комми в нокдаун, мне стало жалко его, не хотелось даже добивать, были серьезные сомнения", — заявил Ломаченко во время комментария в ринге.

На видео четко видно, как Ломаченко обращается в "угол" соперника, предлагая остановить поединок, но представители Комми отказались это делать.

Для Ломаченко это 16 победа (14 нокаутом) на профессиональном ринге при двух поражениях, а у Комми четыре поражения при 30 выигрышах (27 нокаутом).

Ранее "Телеграф" сообщал, что чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос оценил вероятность следующего боя против Ломаченко. У Василия равные шансы на бой вместе с двумя другими претендентами.

После боя Ломаченко появился в ринге с флагом родного города, хотя, обычно, боксеры выходят со знаменем родной для себя страны.