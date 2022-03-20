"Використав славу на благо": Девід Бекхем незвичайним чином допоміг українським дітям

Спортсмен уже зробив солідну пожертву.

У неділю, 20 березня, на 25-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну відомий англійський футболіст Девід Бекхем знову вирішив допомогти маленьким українцям.

Легенда футболу передав на один день свою сторінку в Instagram дитячому лікарю Ірині з Харкова

Девід передав свою сторінку в Instagram, на яку підписано понад 70 млн осіб, завідувачці харківського обласного перинатального центру. Дитячий анестезіолог Ірина протягом дня публікувала сторіс та розповідала про труднощі, з якими зіткнулися українці після початку війни. Таким чином Девід та ЮНІСЕФ вирішили привернути увагу до ситуації в нашій країні та допомогти у збиранні грошей для українських дітей. Сам футболіст та його дружина Вікторія раніше пожертвували понад мільйон доларів на потреби маленьких українців. Крім того, Девід закликав підписників також приєднатися до цієї акції.

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Українці, зокрема і дружина футболіста Олександра Зінченка Влада, подякували Девіду за доброту.

Один із користувачів Facebook під відповідною новиною від skynews написав: "Використовував славу на благо — Браво!"

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