Магучіх на весь світ розповіла про звірства росіян

Спортсменка закликала весь світ робити все, щоб зупинити рф.

У суботу, 19 березня, на 24-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну легкоатлетка Ярослава Магучіх стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту, після чого заявила на весь світ про військові злочини росіян у нашій країні.

Відповідний коментар спортсменки доступний на ua.tribuna.

"Наразі тут важко бути, але, змагаючись на стадіоні, я захищаю свою країну і присвячую цю перемогу всім своїм землякам. Припиніть удавати, що війни немає! росія напала на Україну. Вони бомбардують міста, розстрілюють мирних жителів, і це наша реальність. Якщо ви нічого не робите, щоб зупинити це, це означає, що ви підтримуєте війну", — заявила Магучіх.

Нагадаємо, Ярослава на чемпіонаті світу в Белграді (Сербія) в закритому приміщенні зуміла перестрибнути планку на висоті 2,02 м, залишивши позаду всіх суперниць, включаючи ще одну українку Ірину Геращенко, яка стала п’ятою (1,92 м). Ярослава відмовилась змінити громадянство, хоча такі пропозиції надходили спортсменці.

Раніше повідомлялося, що бабуся української легкоатлетки померла на Луганщині. Її серце не витримало другої війни.