"Серце не витримало війни": українська спортсменка втратила близьку людину

Українська легкоатлетка втратила бабусю.

Відома українська бігунья Ольга Ляхова на тлі повномасштабного вторгнення рф в Україну розповіла про смерть бабусі.

Трагічною історією спортсменка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

30-річна спортсменка, що спеціалізується на бігу на 800 метрів, розповіла, що її бабуся померла у березні у Рубіжному (Луганська область). Там російські окупанти ведуть наступальну операцію. Ляхова зазначила, що з 9 березня її бабуся перестала виходити на зв’язок, а 18 березня стало відомо про смерть жінки. Ольга додала, що навіть не може приїхати поховати близьку людину, адже там тривають активні бойові дії.

"Її серце не витримало другої війни в житті. Хоча точна причина невідома. Вибач мені за все. Я вірю, що ти знову щаслива на небесах і ти там зустрілася з дідусем. Ти назавжди залишишся в моєму серці..." — написала Ляхова.

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