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Суд відмовив збірній росії повернутися у відбір на чемпіонат світу з футболу

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Збірна росії Новина оновлена 18 березня 2022, 22:14
Збірна росії

Росіяни подали протест до CAS, сподіваючись зіграти матч.

У п’ятницю, 18 березня, на 23-й день повномасштабного вторгнення рф Україну стало відомо, що Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) відмовив у задоволенні клопотання Російського футбольного союзу (РФС).

Про це повідомляє РФС.

CAS відмовив збірній росії повернутися у відбірковий турнір ЧС-2022, де незабаром у рамках європейської кваліфікації будуть зіграні стикові півфінали та фінали. Найближчим часом Спортивний суд оголосить рішення щодо можливості перенесення стикових матчів росії в цьому турнірі.

"18 березня Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) прийняв рішення відмовити в задоволенні клопотання РФС про вживання забезпечувальних заходів у вигляді зупинення дії рішення за позовом на адресу ФІФА на час проведення судового розгляду", — повідомили у РФС.

Нагадаємо, наприкінці лютого УЄФА та ФІФА прибрали збірну росії, а також російські клуби з усіх міжнародних турнірів під своєю егідою через вторгнення путінських військ в Україну. Планується, що стикові матчі відбудуться без збірної рф. Підопічні Валерія Карпіна 24 березня мали зіграти півфінал кваліфікації проти Польщі. Фінал відбору у цьому шляху запланований на 29 березня. В іншому півфіналі зіграють Швеція та Чехія. Додамо, що півфінальний матч відбору збірної України проти Шотландії було перенесено.

Раніше повідомлялося, що російські спортсмени прийшли на путінський "шабаш" у Москві.

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#Україна #Росія #Війна з Росією
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