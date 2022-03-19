Ціни на житло для переселенців у Львові злетіли: за "однушку" просять 80 тисяч, але вільних квартир мало (фото)

Знайти житло у Львові зараз – завдання не з легких

Через військові дії, розпочаті росією 24 дні тому, тисячі українців змушені залишати свої будинки і перебиратися в безпечніші області України. Таких регіонів лишилося мало. Великий потік переселенців – у Львові. І хоча українці всіма силами допомагають співвітчизникам, які втекли від війни, деякі люди в цей тяжкий час не втрачають можливості підзаробити. Так, у мережі скаржаться, що орендувати зараз квартиру, як то кажуть, не за всі гроші світу — дуже складно. Ціни можуть сягати десятків тисяч.

Докладніше про те, скільки коштує орендувати житло у Львові переселенцю – у матеріалі "Телеграфу".

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Ситуація з пошуком житла у Львові дуже проблематична. Справа в тому, що за даними міської ради, до Львова вже прибуло понад 200 тис. переселенців. Багато хто потребує ночівлі на пару діб, оскільки потім йдуть на виїзд із країни. Але є й охочі орендувати житло достроково.

"Як показав наш досвід, найкраще шукати житло через знайомих. В інтернеті оголошення з космічними цінами, а якщо є нормальні варіанти, то на них величезна черга з бажаючих. Як уже кому пощастить. Є й добрі господарі, які з розумінням ставляться до ситуації, деякі жителі дають притулок навіть у свої квартири, безкоштовно, виділяючи кімнати. А є й ті власники житла, хто шукає найвигіднішу пропозицію, щоб якнайбільше заробити", — розповіла нам харків'янка Вікторія, яка перебралася під час війни з родиною до Львова.

Як показав моніторинг оголошень про оренду житла у Львові, мінімум, який потрібно заплатити за однокімнатну за місяць, становитиме близько 5-6 тис. гривень. Таких пропозицій можна перерахувати на пальцях однієї руки. Та й розлітаються бюджетні варіанти миттєво.

Найдешевший варіант із орендою квартири у Львові (близько 5 тис. грн)

Однокімнатна квартира у Львові в оренду (близько 12 тис. грн)

Трохи більше варіантів для оренди квартир за 9-12 тис. гривень. Якщо кімнат більше однієї, то ціни на порядок вищі.

Ціни на житло у Львові

Оренда житла у Львові

Оренда квартир у Львові

Максимальна ціна за оренду, яка зустрілася нам в оголошеннях на час публікації, становить 73 тис. гривень. Мова про дворівневу трикімнатну квартиру площею майже 150 "квадратів" у новобудові. В апартаментах німецький ламінат, дизайнерські сходи, італійські гардини, гарна побутова техніка та двері з натурального дерева, а на додачу у вартість оренди входить паркомісце.

Оренда квартири у Львові за 70 тис. грн.

Чим краще розташування, ремонт і "начинка" (сучасна сантехніка, відсутність радянських меблів) — тим дорожча оренда.

Часто орендодавці висувають специфічні вимоги, наприклад:

без тварин,

без дітей до 6-7 років,

тільки "айтішникам",

тільки жінкам та дітям,

не менше ніж на місяць\півроку,

із заставою на місяць уперед.

Багато хто шукає варіанти оренди у місцевих пабликах у Viber, Telegram та Facebook. За словами переселенців, там легше знайти житло від господаря, а не ріелтора, щоби хоча б заощадити на послугах останнього. Але й там зустрічаються варіанти як за нечувані суми, так і за адекватні. І варто зауважити, що повідомлень про пошук житла набагато більше, ніж пропозицій щодо оренди.

За даними мера Львова Андрій Садового, українці, які прибули з інших областей, можуть поскаржитися на недобросовісних орендодавців на гарячу лінію. Вже отримано понад 80 скарг за останні два тижні. Список тих, хто "відзначився", мер навіть опублікував на своїй сторінці у Facebook. Серед тих, хто наживається на війні, власники "однушки" за 80 тис. гривень, апартаментів за 11 тис. грн (за три ночі), номери у готелі за 4 тис. гривень на добу та інші. Також Садовий повідомив, що є факт виселення переселенців без повернення застави.

До речі, на шахраїв скаржаться і в соціальних мережах. Обдурити можуть "орендодавці", які просять переслати заставу та "випаровуються". Дедалі частіше з’являються оголошення про неіснуюче житло: у них використовуються фотографії квартир з інших міст, а то й країн, що видаються за львівські апартаменти. Тому перевіряйте прикріплені фото квартир через ту ж саму функцію пошуку картинки в Google. Також іноді шахраї не переймаються описом житла і буквально копіюють чужі оголошення, тож не зайвим буде "загуглити" і текст.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, українська блогерка, яка раніше розгромила орендоване житло, "відзначилася" жахливим вчинком у Львові, куди приїхала як переселенка під час війни.