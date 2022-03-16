Мародери: у Львові блогери, які втекли з Києва, пограбували магазин і зняли це на відео

Про свій вчинок дівчина не жалкує

У Львові блогери, які прибули біженцями з Києва, вкрали алкоголь із магазину та зняли це все на відео.

Кадри події розлетілися телеграм-каналами.

Як видно на відео, дівчина радісно розповідає про те, як їм удалося вкрасти пару пляшок пива з одного з магазинів у Львові, крім того, вона показала і запис, як відбувалося злодійство.

Водночас вона скаржилася на те, що алкоголь через воєнний час не продають.

Також у мережі з’явилося відео, на якому вона "виправдовується" за вчинок, хоча, за її словами, зрозуміло, що про скоєне вона не шкодує.

Обережно, на кадрах багато нецензурної лексики

У мережі припустили, що дівчина на відео є ні ким іншим, як Марією Семеновою, більш відомою під нікнеймом ttiisshhiinnaa. У червні 2021 року вона в компанії друзів рознесла чужу квартиру і зняла це все на відео.

Після цього вона записувала слізне відео, в якому обіцяла накласти на себе руки після того, як її акаунт в соцмережі Інстаграм був видалений.

Втім, випадок для неї показовим не став, оскільки вже у січні 2022 року вона знову влипла у скандал. Цього разу вона та інші мажори на автомобілі збили людину і втекли з місця ДТП.