Мародери: у Львові блогери, які втекли з Києва, пограбували магазин і зняли це на відео
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Про свій вчинок дівчина не жалкує
У Львові блогери, які прибули біженцями з Києва, вкрали алкоголь із магазину та зняли це все на відео.
Кадри події розлетілися телеграм-каналами.
Як видно на відео, дівчина радісно розповідає про те, як їм удалося вкрасти пару пляшок пива з одного з магазинів у Львові, крім того, вона показала і запис, як відбувалося злодійство.
Водночас вона скаржилася на те, що алкоголь через воєнний час не продають.
Також у мережі з’явилося відео, на якому вона "виправдовується" за вчинок, хоча, за її словами, зрозуміло, що про скоєне вона не шкодує.
Обережно, на кадрах багато нецензурної лексики
У мережі припустили, що дівчина на відео є ні ким іншим, як Марією Семеновою, більш відомою під нікнеймом ttiisshhiinnaa. У червні 2021 року вона в компанії друзів рознесла чужу квартиру і зняла це все на відео.
Після цього вона записувала слізне відео, в якому обіцяла накласти на себе руки після того, як її акаунт в соцмережі Інстаграм був видалений.
Втім, випадок для неї показовим не став, оскільки вже у січні 2022 року вона знову влипла у скандал. Цього разу вона та інші мажори на автомобілі збили людину і втекли з місця ДТП.
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