Збили людину у прямому ефірі й просто поїхали: деталі аварії зі скандальною блогеркою у Києві

Водієм Porshe зацікавилися співробітники правоохоронних органів.

У центрі Києва скандальна блогерка Марія Семенова, яка більше відома під псевдонімом "Тішина", на Porshe разом з друзями-мажорами збила людину та виклала відео у соцмережі. На своє виправдання дівчина написала, що вони компенсували постраждалому зломане моноколесо, однак це виявилося обманом.

Як повідомив ексзаступник голови МВС Антон Геращенко, після розповсюдження відео у соцмережах, інцидентом зацікавилася поліція. Зокрема, правоохоронці почали розшукувати постраждалого.

Тим часом блогерка на власній сторінці в Instagram на виправдання цього вчинку написала, що претензій неї та її друзів з боку потерпілого немає, адже вони заплатили за відломану підставку для моноколеса.

Допис на сторінці блогерки

Але з’ясувалося, жодної допомоги потерпілому надано не було.

"Сама блогерка заявляла, що вони допомогли потерпілому, компенсували матеріальні та моральні збитки й питання, на її думку, закрито. Як часто буває — вона збрехала. Ніякої допомоги потерпілому не було. Андрію, так звуть хлопця, просто пощастило, що він залишився живим. Він не звертався до поліції, але поліція після оприлюднення відео ДТП його шукала", — зазначив Антон Геращенко.

За цю аварію доведеться відповідати водію Porshe, а його подружка-блогерка, яка виклала відео у мережу, отримала словесну подяку від правоохоронців за те, що задокументувала інцидент.

"На жаль, сама блогерка не понесе відповідальності й ми не зможемо вже встановити чи був водій під дією алкоголю чи наркотиків під час ДТП", — резюмував Геращенко.

Варто зазначити, що це далеко не перша скандальна витівка київської блогерки та її друзів. На початку літа Маша Семенова у компанії знайомих розтрощила номер в одному з готелів Києва, а кадри погрому виклали в Instagram.