Сбили человека в прямом эфире и просто уехали: детали аварии со скандальной блогеркой в Киеве

Водителем Porshe заинтересовались сотрудники правоохранительных органов.

В центре Киева скандальная блогерша Мария Семенова, больше известная под псевдонимом "Тишина", на Porshe вместе с друзьями-мажорами сбила человека и выложила видео в соцсети. В свое оправдание девушка написала, что они компенсировали пострадавшему сломанное моноколесо, однако это оказалось обманом.

Как сообщил экс-замглавы МВД Антон Геращенко, после распространения видео в соцсетях, инцидентом заинтересовалась полиция. В частности, правоохранители начали разыскивать пострадавшего.

Тем временем блогерша на собственной странице в Instagram в оправдание этого поступка написала, что претензий к ней и ее друзьям со стороны потерпевшего нет, ведь они заплатили за отломанную подставку для моноколеса.

Сообщение на странице блогерши

Но выяснилось, что никакой помощи пострадавшему оказано не было.

"Сама блогерша заявляла, что они помогли потерпевшему, компенсировали материальный и моральный ущерб и вопрос, по ее мнению, закрыт. Как часто бывает — она солгала. Никакой помощи пострадавшему не было. Андрею, так зовут парня, просто повезло, что он остался в живых. Он не обращался в полицию, но полиция после обнародования видео ДТП его искала", — отметил Антон Геращенко.

За эту аварию придется отвечать водителю Porshe, а его подружка-блогерша, выложившая видео в сеть, получила словесную благодарность от полиции за то, что задокументировала инцидент.

"К сожалению, сама блогерша не понесет ответственности и мы не сможем уже установить был ли водитель под действием алкоголя или наркотиков во время ДТП", — резюмировал Геращенко.

Стоит отметить, что это далеко не первая скандальная выходка киевской блогерши и ее друзей. В начале лета Маша Семенова в компании знакомых разгромила номер в одной из гостиниц Киева, а кадры погрома выложили в Instagram.