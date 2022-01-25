Porsсhe со "звездой сети" в прямом эфире сбил человека — от потерпевшего откупились (видео)

Инцидент попал на видео

В столице известная блогерша совместно с друзьями-мажорами сбили человека на дорогом Porsche и сняли все на видео для соцсетей.

Как на своей странице в соцсети сообщает паблик "dtp.kiev.ua", обнародовавший видео, где зафиксирован момент аварии, инцидент произошел в понедельник, 24 января.

Видео "слили" в сеть

В салоне транспортного средства находилась 20-летняя скандальная столичная блогерша Маша Семенова, более известная под псевдонимом "ttiisshhiinnaa" и несколько ее друзей. Молодежь распивала спиртные напитки, курила и громко слушала музыку. Все, что происходило в автомобиле, параллельно транслировали для Instagram.

На кадрах видно, как водитель роскошного Porsсhe под крики компании начал быстро набирать скорость, несмотря на загруженность проезжей части. Внезапно, за одним из автомобилей-участников движения, котор ый он пытался обогнать, молодежь заметила двигавшегося на моноколесе мужчину, однако приостановиться вовремя они уже не успели. Автомобиль сбил человека и продолжил движение дальше даже не остановившись, что вызвало шквал негативных эмоций у пользователей сети.

Уже через несколько часов девушка обнародовала сториз, где попросила подписчиков успокоиться, мол, мужчине за отломанную подставку на моноколесе заплатили деньги и разъехались "с ним без претензий".

Публикация блоггера

Ранее "Телеграф" сообщал, как в России известная блоггерша сделала полуобнаженное селфи на фоне мечети. Это спровоцировало большой скандал в сети, который впоследствии прокомментировал один из известных российских адвокатов, отметив, что теперь девушке следует опасаться угроз со стороны мусульман, активно защищающих свою религию.