В России блогерша снялась полуголой на фоне мечети: разгорается скандал (видео)

Девушка, которая хотела "предотвратить" фотосъемку, оказалась причастной к ней

Серия хайпов на фоне пикантных фото у религиозных объектов в России продолжается. Недавно в сети появилось видео с откровенной фотосессии девушки в балаклаве и в чулках на фоне Московской соборной мечети.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, съемку организовала некая SMM-менеджер, которая позиционирует себя как специалист по продвижению в сети. Как позже выяснилось, процесс фотосъёмки был запечатлен таркетологом Марией Катановой. По словам специалиста, она пыталась отговорить девушку и фотографа, что ее снимала, от кадров такого рода.

Несмотря на слова о том, что таркетолог пыталась предотвратить процесс съемки, оказалось, что Катанова знакома с девушками, так как после фотосессии они втроем уехали на одной машине. При этом сама "возмущенная" Мария утверждала, что снимки сделала случайно, так сказать, себе на память.

Как передает life.ru слова российского адвоката Александра Гудименко, девушке, которая позировала на фоне мечети, стоит опасаться угроз со стороны мусульман, активно защищающих свою религию. "С точки зрения права это уголовная ответственность с возможным реальным сроком. Они явно делали это осознанно", — заявил Гудименко.

В сети уже и не удивляются подобным фотосессиям, которые делаются исключительно ради хайпа. Пользователи согласны с адвокатом, что такие фото на фоне мечетей могут дорого стоить девушкам. "Это вам не православный храм обидеть, где поймут и простят, ибо народ миролюбивый и великодушный. Мечеть — несколько другое понимание прощения. И лучше бы этим теткам не знать о мере наказания за свои "развлечения".

Прокомментировать свою причастность к фотосъемке у мечети таркетолог Мария не смогла, но спустя время она опубликовала у себя в Инстаграме пост с извинениями.

Ранее "Телеграф" сообащал, что подобный случай обнаженных фото, сделанных на фоне храмов, далеко не первый. Напомним, что российский блогер Руслан Бобиев получил десять месяцев колонии за провокационное фото с подругой Анастасией Чистовой. Девушка в полицейской куртке имитировала половой акт с блогером.

В Санкт-Петербурге задержали 31-летнюю блогера Ирину Волкову за полуобнаженное фото возле Исаакиевского собора. Еще одна российская модель Рита Фокс оголила свою "пятую точку" на Красной площади в Москве.