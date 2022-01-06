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Капитан NAVI Boombl4 женился на Анжелике Езиевой, подозреваемой в порно-съемках: фото со свадьбы

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Boombl4 женился на LiQueen Новость обновлена 05 января 2022, 12:47
Boombl4 женился на LiQueen

Скандальная Лика LiQueen показалась в белом наряде

Капитан состава Natus Vincere по CS:GO, российский киберспортсмен Кирилл Boombl4 Михайлов женился на своей девушке Анжелике LiQueen Езиевой, которая якобы ранее работала порноактрисой и занималась проституцией.

Свадебные фото пара опубликовала на своих страницах в соцсети Инстаграм. Судя по публикации их свадебного продюсера Анны Тычинской, пара расписалась еще в декабре прошлого года.

На кадрах Езиева, которая для пользователей сети она может быть известна под псевдонимом порноактрисы Maniac Alisa, позирует в коротком белом платье и с розовыми волосами. Ее возлюбленный Кирилл Михайлов — в темном костюме с бабочкой.

На фото пара смотрится очень романтично
На фото пара смотрится очень романтично

Напомним, что информация о прошлом Анжелики "LiQueen" Езиевой появилась после того, как капитан украинской команды Natus Vincere (NAVI) Кирилл Boombl4 Михайлов предложил ей выйти за него замуж. Девушка, судя по всему, ранее снималась в порно. Ранее пользователи сети установили, что Лика очень похожа на порноактрису Maniac Alisa, — хотя та снималась в маске и была блондинкой, у них одинаковые родинки на шее.

Внимание! Ниже представлены фото 18+

Посмотреть откровенные фото можно онлайн на нашем канале Telegraf Black по этой ссылке.

Кроме того, интересно, что Лике LiQueen 26 лет, у нее есть сын, и она позиционирует себя как будущего врача.

Теги:
#Свадьбы #Navi
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