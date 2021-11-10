Невеста одного из богатейших киберспортсменов мира снималась в фильмах для взрослых (фото 18+)

В Сети уже появились пикантные снимки

Лика, невеста капитана украинской команды "NaVi", которая стала победителем главного киберспортивного турнира по дисциплине CS:GO в Стокгольме, Кирилла Boombl4 Михайлова, возможно, ранее работала в секс-индустрии.

Как сообщает телеграм-канал Yobajur, ранее Лика (Анжелика) работала порноактрисой и занималась проституцией. Это происходило с 2018 по 2021 годы. Для пользователей Интернета она может быть известна под псевдонимом Maniac Alisa. По сравнению с годами карьеры, сейчас девушка сменила цвет волос и изменила объем губ. Однако пользователи узнали ее по родинке на шее и татуировке на руке.

Если верить источнику, ночь с девушкой стоила порядка 80 тысяч рублей (около 30 тысяч гривен). Посмотреть доказательства работы Анжелики в секс-индустрии можно в телеграм-канале "Telegraf Black".

Сравнение Лики и девушки под псевдонимом Maniac Alisa

Как ранее сообщал "Телеграф", Кирилл Boombl4 Михайлов во время церемонии награждения сделал предложение своей девушке Лике выйти за него замуж, на что она ответила согласием. Девушка старта возлюбленного на четыре года, и у нее уже есть сын начального школьного возраста. По оценкам Forbes состояние Михайлова составляет более полумиллиона долларов.