Меркантильная блогерша согласилась выйти замуж за одного из самых богатых киберспортсменов мира (фото, видео)

Не так давно пара объявила о разрыве отношений.

Капитан украинской команды "NaVi", которая стала победителем главного киберспортивного турнира по дисциплине CS:GO в Стокгольме, Кирилл Boombl4 Михайлов во время церемонии награждения сделал предложение своей девушке Лике выйти за него замуж.

Девушка-блогер, которая старше игрока на четыре года, на своей странице в инстаграме тут же ответила согласием. В комментариях пользователи сразу же начали обвинять Лику в меркантильности. Ранее блогерша в инстаграме объявляла о разрыве отношений с 22-летним Михайловым, а также неоднократно писала, что ей нужен более богатый кавалер.

"Кирилл был лучшим из моих немногочисленных бывших. Но он мне не пара. Сейчас мне это очевидно. Когда хожу по улице, меня всегда провожают взглядом: высокая, красивая, накачанная. Надо было сразу расставить все точки над i: кто из нас реально богатый. А то на меня сразу накинулись, как на разводилу", — писала ранее в инстаграме девушке.

Напомним, за победу на турнире в Стокгольме команда "NaVi", состоящая из пяти игроков, получила миллион долларов. По оценкам Forbes состояние Михайлова составляет более полумиллиона долларов.

Как ранее сообщал "Телеграф", россияне назвали победу "NaVi" своей. За команду выступают два представителя Украины и три — России.