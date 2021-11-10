Укр

Блогерша, любящая мать или порномодель: кто такая Лика - невеста капитана NaVi

Автор
Владимир Лавский
Дата публикации
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Автор
84
Точное имя таинственное Лики на данный момент неизвестно Новость обновлена 10 ноября 2021, 13:21
Точное имя таинственное Лики на данный момент неизвестно

Прошлое liqueen доподлинное неизвестно.

Одним из главных события мэйджора в Стокгольме, который завершился победой украинской команды NaVi, стал вовсе не спортивный итог турнир. По завершению соревнований капитан команды Кирилл "Boombl4" Михайлов в прямом эфире сделал предложение своей девушке Лике выйти за него замуж, на что она ответила согласием.

В истории на своей странице в инстаграме Лике согласилась на предложение руки и сердца.
В истории на своей странице в инстаграме Лике согласилась на предложение руки и сердца.

Накануне полуфинального матча против Gambit Esports Лика на своей странице в инстаграме опубликовала видео, на котором была раздета до пояса. Свое тело она разрисовала графити, где на черном лого был изображен логотип команды любимого.

Лика в цветах команды NaVi
Лика в цветах команды NaVi

В среду ряд источников опубликовал информацию, что девушка ранее работала в порнобизнесе, в том числе снималась в фильмах для взрослых, а также занималась проституцией.

По их данным, настоящее имя девушки — Анжелика Езиева, которая родом из Нальчика, а в порно оно более известна под сценическим псевдонимом maniac alisa. Узнать ее удалось благодаря родинкам на теле.

Судя по странице в инстаграме, у девушки, которая на 4 года старше Михайлова (ей 26), уже есть сын.

Лика с сыном
Лика с сыном

Сама же девушка в подписи к аккаунту в инстаграме, который сейчас закрыт, рассказывает о себе как о будущем враче.

"Блог молодого семейного врача. Я покажу, как прожить до 100 лет здоровой красивой и максимально", — написала Лика.

У инстаграме у Лики полно эротических фото
У инстаграме у Лики полно эротических фото

На данный момент пара никак не прокомментировала данные публикации от источников.

Теги:
#Девушки #Киберспорт #Navi
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