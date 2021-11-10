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Блогерша, любляча мати чи порномодель: хто така Ліка – наречена капітана NaVi

Автор
Володимир Лавський
Дата публікації
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Автор
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Точне ім’я таємниче Лікі на даний момент невідоме Новина оновлена 10 листопада 2021, 14:05
Точне ім’я таємниче Лікі на даний момент невідоме

Минуле liqueen достеменно невідоме.

Однією з головних подій мейджора у Стокгольмі, який завершився перемогою української команди NaVi, став зовсім не спортивний підсумок турніру. Після завершення змагань капітан команди Кирило "Boombl4" Михайлов у прямому ефірі зробив пропозицію своїй дівчині Ліці вийти за нього заміж, на що вона відповіла згодою.

В історії на своїй сторінці в інстаграмі Ліке погодилася на пропозицію руки та серця.
В історії на своїй сторінці в інстаграмі Ліке погодилася на пропозицію руки та серця.

Напередодні півфінального матчу проти Gambit Esports Ліка на своїй сторінці в інстаграмі опублікувала відео, на якому була роздягнена до пояса. Своє тіло вона розмалювала графіті, де на чорному лого було зображено логотип команди коханого.

Ліка у кольорах команди NaVi
Ліка у кольорах команди NaVi

У середу низка джерел опублікувала інформацію, що дівчина раніше працювала в порнобізнесі, у тому числі знімалася у фільмах для дорослих, а також займалася проституцією.

За їхніми даними, справжнє ім’я дівчини — Анжеліка Єзієва, яка родом з Нальчика, а в порно більш відома під сценічним псевдонімом maniac alisa. Дізнатися її вдалося завдяки родимкам на тілі.

Судячи зі сторінки в інстаграмі, у дівчини, яка на 4 роки старша за Михайлова (їй 26), вже є син.

Ліка із сином
Ліка із сином

Сама ж дівчина у підписі до облікового запису в інстаграмі, який зараз закрито, розповідає про себе як про майбутнього лікаря.

"Блог молодого сімейного лікаря. Я покажу, як прожити до 100 років здоровою і максимально красивою", — написала Ліка.

В інстаграмі у Ліки повно еротичних фото
В інстаграмі у Ліки повно еротичних фото

Зараз пара не прокоментувала ці публікації від джерел.

Як раніше повідомляв "Телеграф", росіяни назвали перемогу "NaVi" своєю. За команду виступають два представники України та три — Росії.

Теги:
#Дівчата #Кіберспорт #Navi
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