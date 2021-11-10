Наречена одного з найбагатших кіберспортсменів світу знімалася у фільмах для дорослих (фото 18+)

У Мережі вже з’явилися пікантні знімки

Ліка, наречена капітана української команди "NaVi", яка стала переможцем головного кіберспортивного турніру з дисципліни CS:GO у Стокгольмі, Кирила Boombl4 Михайлова, можливо, раніше працювала у секс-індустрії.

Як повідомляє телеграм-канал Yobajur, раніше Ліка (Анжеліка) працювала порноактрисою та займалася проституцією. Це відбувалося з 2018 до 2021 року. Для користувачів Інтернету він може бути відомий під псевдонімом Maniac Alisa. Порівняно з роками кар’єри, зараз дівчина змінила колір волосся та змінила обсяг губ. Однак користувачі впізнали її по родимці на шиї та татуюванні на руці.

Якщо вірити джерелу, ніч із дівчиною коштувала близько 80 тисяч рублів (близько 30 тисяч гривень). Подивитися докази роботи Анжеліки у секс-індустрії можна у телеграм-каналі "Telegraf Black".

Порівняння Ліки та дівчата під псевдонімом Maniac Alisa

Як раніше повідомляв "Телеграф", Кирило Boombl4 Михайлов під час церемонії нагородження зробив пропозицію своїй дівчині Ліці вийти за нього заміж, на що вона відповіла згодою. Дівчина старту коханого на чотири роки, і вона вже має сина початкового шкільного віку. За оцінками Forbes, статки Михайлова становить понад півмільйона доларів.