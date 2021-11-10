Рус

Меркантильна блогерка погодилася вийти заміж за одного з найбагатших кіберспортсменів світу (фото, відео)

Автор
Володимир Лавський
Дата публікації
Читать на русском
Автор
208
Кирило Boombl4 Михайлов зробив пропозицію дівчині у прямому ефірі Новина оновлена 10 листопада 2021, 08:14
Кирило Boombl4 Михайлов зробив пропозицію дівчині у прямому ефірі

Нещодавно пара оголосила про розрив відносин.

Капітан української команди "NaVi", яка стала переможцем головного кіберспортивного турніру з дисципліни CS:GO у Стокгольмі, Кирило Boombl4 Михайлов під час церемонії нагородження зробив пропозицію своїй дівчині Ліці вийти за нього заміж.

Дівчина-блогер, яка старша за гравця на чотири роки, на своїй сторінці в інстаграмі відразу відповіла згодою. У коментарях користувачі відразу почали звинувачувати Ліку в меркантильності. Раніше блогерка в інстаграмі оголошувала про розрив стосунків із 22-річним Михайловим, а також неодноразово писала, що їй потрібен багатший кавалер.

"Кирилл був найкращим з моїх нечисленних колишніх. Але він мені не пара. Зараз мені це очевидно. Коли ходжу вулицею, мене завжди проводжають поглядом: висока, красива, накачана. Треба було відразу розставити всі крапки над i: хто з нас реально багатий". А то на мене одразу накинулися, як на розводилу», — писала раніше в інстаграмі дівчині.

Нагадаємо, за перемогу на турнірі у Стокгольмі команда "NaVi", що складається з п’яти гравців, отримала мільйон доларів. За оцінками Forbes сумарний дохід Михайлова становить близько 500 тисяч доларів.

Як раніше повідомляв "Телеграф", росіяни назвали перемогу "NaVi" своєю. За команду виступають два представники України та три — Росії.

Теги:
#Відносини #Navi
Маски обов’язково носити у громадських місцях.
Україна
Госпіталізації зросли вдвічі: хроніки пандемії коронавірусу на 10 листопада
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Маски обов’язково носити у громадських місцях.
Госпіталізації зросли вдвічі: хроніки пандемії коронавірусу на 10 листопада
Дата публікації
Категорія
Ніч на кордоні Польщі та Білорусі.
Мігранти проривають загородження на польсько-білоруському кордоні: одну групу побили (фото 18+)
Дата публікації
Категорія
Мігранти на білорусько-польському кордоні
Лукашенко козирем ударив по Євросоюзу: навіщо йому міграційна криза і до чого тут Україна
Дата публікації
Категорія
Микола Харківський, який влаштував смертельну ДТП
Адвокат потерпілих про ув’язненого Колю Харківського: Жодної провини та каяття
Дата публікації
Категорія
На "Укрзалізниці" поменшало пасажирів
Удар ковідом по "Укрзалізниці": як нові правила проїзду відбилися на пасажиропотоці