Меркантильна блогерка погодилася вийти заміж за одного з найбагатших кіберспортсменів світу (фото, відео)

Нещодавно пара оголосила про розрив відносин.

Капітан української команди "NaVi", яка стала переможцем головного кіберспортивного турніру з дисципліни CS:GO у Стокгольмі, Кирило Boombl4 Михайлов під час церемонії нагородження зробив пропозицію своїй дівчині Ліці вийти за нього заміж.

Дівчина-блогер, яка старша за гравця на чотири роки, на своїй сторінці в інстаграмі відразу відповіла згодою. У коментарях користувачі відразу почали звинувачувати Ліку в меркантильності. Раніше блогерка в інстаграмі оголошувала про розрив стосунків із 22-річним Михайловим, а також неодноразово писала, що їй потрібен багатший кавалер.

"Кирилл був найкращим з моїх нечисленних колишніх. Але він мені не пара. Зараз мені це очевидно. Коли ходжу вулицею, мене завжди проводжають поглядом: висока, красива, накачана. Треба було відразу розставити всі крапки над i: хто з нас реально багатий". А то на мене одразу накинулися, як на розводилу», — писала раніше в інстаграмі дівчині.

Нагадаємо, за перемогу на турнірі у Стокгольмі команда "NaVi", що складається з п’яти гравців, отримала мільйон доларів. За оцінками Forbes сумарний дохід Михайлова становить близько 500 тисяч доларів.

Як раніше повідомляв "Телеграф", росіяни назвали перемогу "NaVi" своєю. За команду виступають два представники України та три — Росії.