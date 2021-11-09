У Росії назвали перемогу української команди NAVI своєю

Перемога української команди розбурхала росіян.

Депутат Державної Думи РФ Віталій Мілонов прокоментував перемогу української організації Natus Vincere на чемпіонаті світу з CS:GO.

Коментар депутата доступний на сайті "Чемпіонат".

Мілонов відзначив успіхи російських кіберспортсменів та назвав Росію провідною країною світу у цьому напрямі. Цікаво, що зробив це чиновник після перемоги української команди NAVI у гранд-фіналі PGL Major Stockholm 2021 по CS:GO. У складі Natus Vincere виступають кілька росіян.

"Хотілося б сказати, що тепер ми — провідна кіберспортивна держава. Головне — щоб наші не запишалися", — заявив Мілонов.

Склад команди NAVI за CS:GO:

Олександр s1mple Костильов (Україна)

Денис electronic Шаріпов (Росія)

Кирило Boombl4 Михайлов (Росія)

Ілля Perfecto Залуцький (Росія)

Валерій B1t Ваховський (Україна)

Додамо, що Natus Vincere уперше виграли турнір такого рівня. Найкращим гравцем змагань був визнаний українець Олександр Костильов. Крім того, NAVI виграли 1 млн доларів.

Розподіл призових:

Розподіл призових на турнірі PGL Major Stockholm 2021 по CS:GO

Нагадаємо, нещодавно російська команда Team Spirit, до якої входять два українці, виграла The International 2021 за Dota 2.