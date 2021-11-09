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У Росії назвали перемогу української команди NAVI своєю

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Natus Vincere Новина оновлена 09 листопада 2021, 11:28
Natus Vincere

Перемога української команди розбурхала росіян.

Депутат Державної Думи РФ Віталій Мілонов прокоментував перемогу української організації Natus Vincere на чемпіонаті світу з CS:GO.

Коментар депутата доступний на сайті "Чемпіонат".

Мілонов відзначив успіхи російських кіберспортсменів та назвав Росію провідною країною світу у цьому напрямі. Цікаво, що зробив це чиновник після перемоги української команди NAVI у гранд-фіналі PGL Major Stockholm 2021 по CS:GO. У складі Natus Vincere виступають кілька росіян.

"Хотілося б сказати, що тепер ми — провідна кіберспортивна держава. Головне — щоб наші не запишалися", — заявив Мілонов.

Склад команди NAVI за CS:GO:

  • Олександр s1mple Костильов (Україна)
  • Денис electronic Шаріпов (Росія)
  • Кирило Boombl4 Михайлов (Росія)
  • Ілля Perfecto Залуцький (Росія)
  • Валерій B1t Ваховський (Україна)

Додамо, що Natus Vincere уперше виграли турнір такого рівня. Найкращим гравцем змагань був визнаний українець Олександр Костильов. Крім того, NAVI виграли 1 млн доларів.

Розподіл призових:

Розподіл призових на турнірі PGL Major Stockholm 2021 по CS:GO
Розподіл призових на турнірі PGL Major Stockholm 2021 по CS:GO

Нагадаємо, нещодавно російська команда Team Spirit, до якої входять два українці, виграла The International 2021 за Dota 2.

Теги:
#Росія #Кіберспорт #Віталій Мілонов #Natus Vincere
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