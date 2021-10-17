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Українці разом з росіянами виграли чемпіонат світу з Dota 2

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
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Team Spirit Новина оновлена 17 жовтня 2021, 22:23
Team Spirit

За перемогу команда отримала понад 18 мільйонів доларів.

Російська кіберспортивна команда Team Spirit в фіналі чемпіонату The International 10 по Dota 2 обіграла китайську PSG.LGD і стала новим чемпіоном світу.

Про це повідомляє cybersport.ru.

Фінальне протистояння завершилося з рахунком 3:2 на користь команди з Росії. Головний приз змагання 18,2 мільйона доларів (понад 480 мільйонів гривень), а загальний призовий фонд становив понад 40 мільйонів доларів (1,055 млрд грн).

Примітно, що з п’яти гравців команди, двоє є українцями. Ілля Мулярчук (Yatoro) грає з Team Spirit з грудня 2020 року, а Мирослав Колпаков (Miroslaw) з липня 2021 року.

Турнір The International 10 проводився в столиці Румунії Бухаресті з 7 по 17 жовтня. Він організований компанією Valve, яка є розробником даної гри.

Змагання проводиться щорічно з 2011 року, єдиним винятком став 2020 рік, коли турнір скасували через пандемію коронавірусу.

Як повідомлялося раніше, в липні українська команда Natus Vincere (NAVI) стала чемпіоном по CS: GO, розгромивши французьку команду G2 Esports з рахунком 3: 0.

Теги:
#Кіберспорт #DotA 2 #The International
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