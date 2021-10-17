Укр

Украинцы вместе с россиянами выиграли чемпионат мира по Dota 2

Автор
Геннадий Лубенец
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Автор
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Team Spirit Новость обновлена 17 октября 2021, 22:23
Team Spirit

За победу команда получила более 18 миллионов долларов.

Российская киберспортивная команда Team Spirit в финале чемпионата The International 10 по Dota 2 обыграла китайскую PSG.LGD и стала новым чемпионом мира.

Об этом сообщает cybersport.ru.

Финальное противостояние завершилось со счетом 3:2 в пользу команды из России. Главный приз состязания 18,2 миллиона долларов (более 480 миллионов гривен), а общий призовой фонд составлял более 40 миллионов долларов (1,055 млрд грн).

Примечательно, что из пяти игроков команды, двое являются украинцами. Илья Мулярчук (Yatoro) играет с Team Spirit с декабря 2020 года, а Мирослав Колпаков (Miroslaw) с июля 2021 года.

Турнир The International 10 проводился в столице Румынии Бухаресте с 7 по 17 октября. Он организован компанией Valve, которая является разработчиком данной игры.

Состязание проводится ежегодно с 2011 года, единственным исключением стал 2020 год, когда турнир отменили из-за пандемии коронавируса.

Как сообщалось ранее, в июле украинская команда Natus Vincere (NAVI) стала чемпионом по CS:GO, разгромив французскую команду G2 Esports со счетом 3:0.

Теги:
#Киберспорт #DotA 2 #The International
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