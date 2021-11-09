В России назвали победу украинской команды NAVI своей
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Победа украинской команды взбудоражила россиян.
Депутат Государственной Думы Виталий Милонов прокомментировал победу украинской организации Natus Vincere на чемпионате мира по CS:GO.
Комментарий депутата доступен на сайте "Чемпионат".
Милонов отметил успехи российских киберспортсменов и назвал Россию ведущей страной мира в этом направлении. Примечательно, что сделал это чиновник после победы украинской команды NAVI в гранд-финале PGL Major Stockholm 2021 по CS:GO. В составе Natus Vincere выступают несколько россиян.
"Хотелось бы сказать, что теперь мы — ведущая киберспортивная держава. Главное — чтобы наши не загордились", — заявил Милонов.
Состав команды NAVI по CS:GO:
- Александр s1mple Костылев (Украина)
- Денис electronic Шарипов (Россия)
- Кирилл Boombl4 Михайлов (Россия)
- Илья Perfecto Залуцкий (Россия)
- Валерий B1t Ваховский (Украина)
Добавим, что Natus Vincere впервые выиграли турнир такого уровня. Лучшим игроком соревнований был признан украинец Александр Костылев. Кроме того, NAVI выиграли 1 млн долларов.
Распределение призовых:
Напомним, недавно российская команда Team Spirit, в которую входят два украинца, выиграла The International 2021 по Dota 2.
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