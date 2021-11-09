В России назвали победу украинской команды NAVI своей

Победа украинской команды взбудоражила россиян.

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов прокомментировал победу украинской организации Natus Vincere на чемпионате мира по CS:GO.

Комментарий депутата доступен на сайте "Чемпионат".

Милонов отметил успехи российских киберспортсменов и назвал Россию ведущей страной мира в этом направлении. Примечательно, что сделал это чиновник после победы украинской команды NAVI в гранд-финале PGL Major Stockholm 2021 по CS:GO. В составе Natus Vincere выступают несколько россиян.

"Хотелось бы сказать, что теперь мы — ведущая киберспортивная держава. Главное — чтобы наши не загордились", — заявил Милонов.

Состав команды NAVI по CS:GO:

Александр s1mple Костылев (Украина)

Денис electronic Шарипов (Россия)

Кирилл Boombl4 Михайлов (Россия)

Илья Perfecto Залуцкий (Россия)

Валерий B1t Ваховский (Украина)

Добавим, что Natus Vincere впервые выиграли турнир такого уровня. Лучшим игроком соревнований был признан украинец Александр Костылев. Кроме того, NAVI выиграли 1 млн долларов.

Распределение призовых:

Распределение призовых на турнире PGL Major Stockholm 2021 по CS:GO

Напомним, недавно российская команда Team Spirit, в которую входят два украинца, выиграла The International 2021 по Dota 2.