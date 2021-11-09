Укр

В России назвали победу украинской команды NAVI своей

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Natus Vincere Новость обновлена 09 ноября 2021, 11:28
Natus Vincere

Победа украинской команды взбудоражила россиян.

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов прокомментировал победу украинской организации Natus Vincere на чемпионате мира по CS:GO.

Комментарий депутата доступен на сайте "Чемпионат".

Милонов отметил успехи российских киберспортсменов и назвал Россию ведущей страной мира в этом направлении. Примечательно, что сделал это чиновник после победы украинской команды NAVI в гранд-финале PGL Major Stockholm 2021 по CS:GO. В составе Natus Vincere выступают несколько россиян.

"Хотелось бы сказать, что теперь мы — ведущая киберспортивная держава. Главное — чтобы наши не загордились", — заявил Милонов.

Состав команды NAVI по CS:GO:

  • Александр s1mple Костылев (Украина)
  • Денис electronic Шарипов (Россия)
  • Кирилл Boombl4 Михайлов (Россия)
  • Илья Perfecto Залуцкий (Россия)
  • Валерий B1t Ваховский (Украина)

Добавим, что Natus Vincere впервые выиграли турнир такого уровня. Лучшим игроком соревнований был признан украинец Александр Костылев. Кроме того, NAVI выиграли 1 млн долларов.

Распределение призовых:

Распределение призовых на турнире PGL Major Stockholm 2021 по CS:GO
Распределение призовых на турнире PGL Major Stockholm 2021 по CS:GO

Напомним, недавно российская команда Team Spirit, в которую входят два украинца, выиграла The International 2021 по Dota 2.

Теги:
#Россия #Киберспорт #Виталий Милонов #Natus Vincere
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