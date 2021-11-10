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Невеста капитана NaVi Лика LiQueen засветилась в фильмах для взрослых (видео 18+)

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
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У невесты Boombl4 нашлись свои "скелеты" в шкафу Новость обновлена 10 ноября 2021, 17:30
У невесты Boombl4 нашлись свои "скелеты" в шкафу

Очень похожая на Лику девушка снималась в "клубничке"

Блогерша Анжелика LiQueen, которая накануне согласилась выйти замуж за капитана команды Natus Vincere Кирилла Boombl4 Михайлова, судя по всему ранее снималась в порно.

Пикантные видеоролики с ее участием активно распространяют в соцсетях, сообщает "Телеграф".

Ранее пользователи сети установили, что Лика очень похожа на порноактрису Maniac Alisa, — хотя та снималась в маске и была блондинкой, у них одинаковые родинки на шее.

Судя по "фильмографии" девушки, она во время съемок не брезговала всяческими извращениями, в частности, предаваться любовным утехам посреди еды, делать молочные и сливочные клизмы, и практиковать "золотой дождь".

Посмотреть видео можно онлайн на нашем канале Telegraf Black по этой ссылке.

Как ранее сообщал "Телеграф", настоящее имя 26-летней Лики, — Анжелика Езиева, у нее есть сын и в соцсетях она позиционирует себя как будущего врача. Сейчас у нее другой цвет волос и она популярный блогер в Инстаграм.

После победы NaVi в Стокгольме Кирилл Михайлов сделал предложение Лике, и она согласилась выйти за него замуж.

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