"Не будьте скромными!" Невеста капитана NaVi показала новые полуголые фото после скандала

Девушка поблагодарила хейтеров и новых подписчиков

Блогерша Анжелика "LiQueen" Езиева, которая собирается замуж за капитана команды Natus Vincere Кирилла "Boombl4" Михайлова, показала новые откровенные фото после скандала с порно.

Она опубликовала их вечером 11 ноября на своей странице в Инстаграм, сообщает "Телеграф".

Как известно, Михайлов сделал предложение Лике после победы своей команды в Стокгольме, и она ответила ему согласием.

Сразу после этого в сети "копнули" в ее прошлое и выяснили, что девушка очень похожа на порнозвезду, снимавшуюся в фильмах для взрослых как Maniac Alisa.

Лика назвала все слухи клеветой и заверила всех в любви к "Бумычу", который на шесть лет ее младше.

Накануне она снова повторила эти тезисы, опубликовав порцию пикантных фотографий в белье.

"Мой вам совет: не будьте скромными, на вас и так всем по**й, а вы ещё и скромные)) любите и наслаждайтесь жизнью!", — написала она.

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Напомним, ранее "Телеграф" выяснил, в каких именно фильмах для взрослых снималась Лика Езиева.

Кроме того, интересно, что Лике LiQueen 26 лет, у нее есть сын, и она позиционирует себя как будущего врача.