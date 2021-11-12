"Не будьте скромными!" Невеста капитана NaVi показала новые полуголые фото после скандала
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Девушка поблагодарила хейтеров и новых подписчиков
Блогерша Анжелика "LiQueen" Езиева, которая собирается замуж за капитана команды Natus Vincere Кирилла "Boombl4" Михайлова, показала новые откровенные фото после скандала с порно.
Она опубликовала их вечером 11 ноября на своей странице в Инстаграм, сообщает "Телеграф".
Как известно, Михайлов сделал предложение Лике после победы своей команды в Стокгольме, и она ответила ему согласием.
Сразу после этого в сети "копнули" в ее прошлое и выяснили, что девушка очень похожа на порнозвезду, снимавшуюся в фильмах для взрослых как Maniac Alisa.
Лика назвала все слухи клеветой и заверила всех в любви к "Бумычу", который на шесть лет ее младше.
Накануне она снова повторила эти тезисы, опубликовав порцию пикантных фотографий в белье.
"Мой вам совет: не будьте скромными, на вас и так всем по**й, а вы ещё и скромные)) любите и наслаждайтесь жизнью!", — написала она.
Напомним, ранее "Телеграф" выяснил, в каких именно фильмах для взрослых снималась Лика Езиева.
Кроме того, интересно, что Лике LiQueen 26 лет, у нее есть сын, и она позиционирует себя как будущего врача.
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