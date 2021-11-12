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"Не будьте скромними!" Наречена капітана NaVi показала нові напівголі фото після скандалу

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Анжеліка Єзієва (LiQueen)
Анжеліка Єзієва (LiQueen)

Дівчина подякувала хейтерам та новим підписникам

Блогерша Анжеліка "LiQueen" Єзієва, яка збирається заміж за капітана команди Natus Vincere Кирила "Boombl4" Михайлова, показала нові відверті фото після скандалу з порно.

Вона опублікувала їх увечері 11 листопада на своїй сторінці в Інстаграмі, повідомляє "Телеграф".

Як відомо, Михайлов зробив пропозицію Ліці після перемоги своєї команди у Стокгольмі, і вона відповіла йому згодою.

Відразу після цього в мережі "копнули" в її минуле і з’ясували, що дівчина дуже схожа на порнозірку, яка знімала фільми для дорослих як Maniac Alisa.

Ліка назвала всі чутки наклепом і запевнила всіх у коханні до "Бумича", який на шість років її молодший.

Напередодні вона знову повторила ці тези, опублікувавши порцію пікантних фотографій у білизні.

"Моя вам порада: не будьте скромними, на вас і так усім по**й, а ви ще й скромні)) кохайте і насолоджуйтесь життям!", — Написала вона.

Еротичні фото блогер опублікувала у своєму Інстаграм
Еротичні фото блогер опублікувала у своєму Інстаграм
Дівчина заявила, що з кожним роком стає розумнішою
Дівчина заявила, що з кожним роком стає розумнішою
Ліка хоче завжди залишатися "доброю маленькою зацікавленою дівчинкою"
Ліка хоче завжди залишатися "доброю маленькою зацікавленою дівчинкою"
LiQueen дякує хейтерам і шанувальникам
LiQueen дякує хейтерам і шанувальникам
Світ ще не раз про неї почує, заявляє Анжеліка
Світ ще не раз про неї почує, заявляє Анжеліка

Нагадаємо, раніше "Телеграф" з’ясував, у яких саме фільмах для дорослих знімалася Ліка Єзієва.

Крім того, цікаво, що Like LiQueen 26 років, у неї є син, і вона позиціонує себе як майбутнього лікаря.

Теги:
#Navi #Анжеліка Єзієва
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