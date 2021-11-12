"Не будьте скромними!" Наречена капітана NaVi показала нові напівголі фото після скандалу
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 28
Дівчина подякувала хейтерам та новим підписникам
Блогерша Анжеліка "LiQueen" Єзієва, яка збирається заміж за капітана команди Natus Vincere Кирила "Boombl4" Михайлова, показала нові відверті фото після скандалу з порно.
Вона опублікувала їх увечері 11 листопада на своїй сторінці в Інстаграмі, повідомляє "Телеграф".
Як відомо, Михайлов зробив пропозицію Ліці після перемоги своєї команди у Стокгольмі, і вона відповіла йому згодою.
Відразу після цього в мережі "копнули" в її минуле і з’ясували, що дівчина дуже схожа на порнозірку, яка знімала фільми для дорослих як Maniac Alisa.
Ліка назвала всі чутки наклепом і запевнила всіх у коханні до "Бумича", який на шість років її молодший.
Напередодні вона знову повторила ці тези, опублікувавши порцію пікантних фотографій у білизні.
"Моя вам порада: не будьте скромними, на вас і так усім по**й, а ви ще й скромні)) кохайте і насолоджуйтесь життям!", — Написала вона.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" з’ясував, у яких саме фільмах для дорослих знімалася Ліка Єзієва.
Крім того, цікаво, що Like LiQueen 26 років, у неї є син, і вона позиціонує себе як майбутнього лікаря.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-