Наречена капітана NaVi Ліка LiQueen засвітилася у фільмах для дорослих (відео 18+)

Дуже схожа на Ліку дівчина знімалася в "полуничці"

Блогерша Анжеліка LiQueen, яка напередодні погодилася вийти заміж за капітана команди Natus Vincere Кирила Boombl4 Михайлова, судячи з усього раніше знімалася в порно.

Пікантні відеоролики за її участю активно розповсюджують у соцмережах, повідомляє "Телеграф".

Раніше користувачі мережі встановили, що Ліка дуже схожа на порноактрису Maniac Alisa, хоча та знімалася в масці і була блондинкою, у них однакові родимки на шиї.

Судячи з "фільмографії" дівчини, вона під час зйомок не гидувала всілякими збоченнями, зокрема, вдаватися до любовних втіх посеред їжі, робити молочні та вершкові клізми, і практикувати "золотий дощ".

Переглянути ці відео можна онлайн на нашому каналі Telegraf Black за цим посиланням.

Як раніше повідомляв "Телеграф", справжнє ім’я 26-річної Ліки — Анжеліка Єзієва, у неї є син і в соцмережах вона позиціонує себе як майбутнього лікаря. Зараз вона має інший колір волосся і є популярним блогером в Інстаграм.

Після перемоги NaVi у Стокгольмі Кирило Михайлов зробив пропозицію Ліці, і вона погодилася вийти за нього заміж.