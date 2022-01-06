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Капітан NAVI Boombl4 одружився з Анжелікою Єзієвою, підозрюваною в порно-зйомках: фото з весілля

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Boombl4 одружився з LiQueen Новина оновлена 05 січня 2022, 12:47
Boombl4 одружився з LiQueen

Скандальна Ліка LiQueen показалася в білому вбранні

Капітан складу Natus Vincere з CS:GO, російський кіберспортсмен Кирило Boombl4 Михайлов одружився зі своєю дівчиною Анжелікою LiQueen Єзієвою, яка нібито раніше працювала порноактрисою і займалася проституцією.

Весільні фото пара опублікувала на своїх сторінках у соцмережі Інстаграм. Судячи з публікації їхнього весільного продюсера Анни Тичинської, пара розписалася ще у грудні минулого року.

На кадрах Єзієва, яка для користувачів мережі вона може бути відома під псевдонімом порноактриси Maniac Alisa, позує в короткій білій сукні та з рожевим волоссям. Її коханий Кирило Михайлов — у темному костюмі з метеликом.

На фото пара виглядає дуже романтично
На фото пара виглядає дуже романтично

Нагадаємо, що інформація про минуле Анжеліки "LiQueen" Єзієвої з’явилася після того, як капітан української команди Natus Vincere (NAVI) Кирило Boombl4 Михайлов запропонував їй вийти за нього заміж. Дівчина, зважаючи на все, раніше знімалася в порно. Раніше користувачі мережі встановили, що Ліка дуже схожа на порноактрису Maniac Alisa, хоча та знімалася в масці і була блондинкою, у них однакові родимки на шиї.

Увага! Нижче представлені фото 18+

Переглянути відверті фото можна онлайн на нашому каналі Telegraf Black за цим посиланням.

Крім того, цікаво, що Likeen Like 26 років, у неї є син, і вона позиціонує себе як майбутнього лікаря.

Теги:
#Весілля #Navi
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