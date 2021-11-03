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Новая россиянка разделась на Красной площади: она занималась проституцией и "клубничкой" (фото 18+)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Рита Фокс оголилась на фоне Кремля Новость обновлена 03 ноября 2021, 10:01
Рита Фокс оголилась на фоне Кремля

Девушку арестовали на 14 суток за мелкое хулиганство

В России в последнее время было несколько громких скандалов связанных с обнаженными фотографиями на фоне храмов. За провокационные фото их участники получали тюремные сроки, однако это не остановило модель Риту Фокс (настоящее имя неизвестно) оголить свою "пятую точку" на Красной площади в Москве.

Как сообщает Telegram-канал "Двач", за оголенные ягодицы на фоне храма Рита Фокс получила 14 суток ареста. Действия девушки расценили как "мелкое хулиганство".

А вот то самое фото, за которое модель арестовали:

Рита Фокс оголила ягодицы на Красной Площади
Рита Фокс оголила ягодицы на Красной Площади

Информацию подтвердила и сама девушка, которая, как оказалось, снимается в фильмах для взрослых под псевдонимом Rita Fox.

"Всем привет. Новости такие: все-таки меня посадили на 14 суток. Понесу наказание за вынесенный мне приговор — мелкое хулиганство", — написала девушка в своем Telegram-канале.

К слову, анкету этой "модели" нашли на сайте эскорт-услуг. Там Рита Фокс предлагала интимные услуги в городе Москва. О себе девушка написала, что она "кайфует от своей работы" и "ведет канал на Onlyfans".

Рита Фокс предлагала интимные услуги в Москве
Рита Фокс предлагала интимные услуги в Москве
Рита Фокс
Рита Фокс

Более откровенный контент Риты Фокс не публикуем с этических соображений. С фотографиями можете ознакомиться в нашем Telegram-канале.

Стоит отметить, что девушка знала о последствиях за обнаженное фото на фоне храмов, поскольку в России это далеко не первый случай за последние несколько месяцев. В частности блогер Руслан Бобиев получил десять месяцев колонии за провокационное фото с подругой Анастасией Чистовой. Девушка в полицейской куртке имитировала половой акт с блогером. Фото подписали весьма красноречиво: "Трудовой кодекс — не Уголовный, можно и нарушить".

В скандал попала также истаграм-модель Лола Банни, оголившая грудь на Красной площади. Девушке грозит год лишения свободы, на нее завели уголовное дело.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Санкт-Петербурге задержали 31-летнюю блогера Ирину Волкову за полуобнаженное фото возле Исаакиевского собора.

Теги:
#Москва #Россия #Модель #Красная площадь
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