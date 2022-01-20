У Росії блогерка знялася напівголою на тлі мечеті: спалахує скандал (відео)

Дівчина, яка хотіла "запобігти" фотозйомці, виявилася причетною до неї

Серія хайпів на тлі пікантних фото біля релігійних об’єктів у Росії продовжується. Нещодавно в мережі з’явилося відео з відвертої фотосесії дівчини у балаклаві та панчохах на тлі Московської соборної мечеті.

Як повідомляє Telegram-канал SHOT, зйомку організувала SMM-менеджер, яка позиціонує себе як фахівець із просування в мережі. Як пізніше з’ясувалося, процес зйомки був зафіксований таркетологом Марією Катановою. За словами фахівця, вона намагалася відмовити дівчину та фотографа, що її знімала, від кадрів такого роду.

Попри слова про те, що таркетолог намагалася запобігти процесу зйомки, виявилося, що Катанова знайома з дівчатами, оскільки після фотосесії вони втрьох поїхали однією машиною. При цьому сама "обурена" Марія стверджувала, що знімки зробила випадково, так би мовити, собі на згадку.

Як передає life.ru слова російського адвоката Олександра Гудименка, дівчині, яка позувала на тлі мечеті, варто побоюватися погроз з боку мусульман, які активно захищають свою релігію. "З погляду права це кримінальна відповідальність із можливим реальним терміном. Вони явно робили це усвідомлено", — заявив Гудименко.

У мережі вже й не дивуються подібним фотосесіям, які робляться виключно заради хайпу. Користувачі згодні з адвокатом, що такі фото на тлі мечетей можуть дорого коштувати дівчатам. "Це вам не православний храм образити, де зрозуміють і пробачать, бо народ миролюбний і великодушний. Мечеть — дещо інше розуміння прощення. І краще б цим тіткам не знати про міру покарання за свої "розваги".

Прокоментувати свою причетність до фотозйомки у мечеті таркетолог Марія не змогла, але згодом вона опублікувала у себе в Інстаграмі пост із вибаченнями.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що такий випадок оголених фото, зроблених на тлі храмів, далеко не перший. Нагадаємо, що російський блогер Руслан Бобієв отримав десять місяців колонії за провокаційне фото із подругою Анастасією Чистовою. Дівчина у поліційній куртці імітувала статевий акт із блогером.

У Санкт-Петербурзі затримали 31-річну блогерку Ірину Волкову за напівоголене фото біля Ісаакіївського собору. Ще одна російська модель Ріта Фокс оголила свою "п’яту точку" на Червоній площі у Москві.