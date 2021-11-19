Чергова росіянка оголилася на тлі храму — у мережу злили її фото 18+

Фото з Onlyfans-моделлю було зроблено ще влітку

У "флешмобі оголених дуп на тлі храмів" у Росії оскандалилася модель Наталія Масленникова. Дівчина зробила знімки поруч із Преображенською церквою у Калузі ще у липні, але вони привернули увагу лише зараз. На фото російська модель у стрінгах задирає спідницю та показує спідню білизну.

Як повідомляє "РБК", фотографію було розміщено у відкритому доступі. За цим фактом у поліції проводиться перевірка.

Керівник відділу з видавничої та інформаційної діяльності Калузької єпархії Сергій Комаров обурився подібним: "Я не вважаю це новиною, я вважаю це провокацією. Поліція з цим розбирається. Це неподобство. До хворих претензій немає, треба лікуватися просто".

Наталія Масленнікова виявилася Onlyfans-моделлю, яка, найімовірніше, просто привертає увагу до свого контенту. Переглянути пікантні кадри з російською моделлю можна онлайн на нашому каналі Tеlegraf Black за цим посиланням.

В інтерв’ю "360" Масленникова розповіла про бесіду зі співробітником ФСБ та погрози за подібні фото в мережі. За її словами, вона не мала мети зробити фото саме на тлі храму. "Фото було зроблено в жартівливій формі, коли я гуляла з подругою. Ніхто навіть і не подумав, що це храм", — каже модель, яка вже написала явку з повинною у ФСБ. Сторінку в Інстаграмі Наталя видалила.

У "духовній" РФ подібний випадок оголених фото, зроблених на тлі храмів далеко не перший. Нагадаємо, що блогер Руслан Бобієв отримав десять місяців колонії за провокаційне фото із подругою Анастасією Чистовою. Дівчина у поліцейській куртці імітувала статевий акт із блогером.

У Санкт-Петербурзі затримали 31-річну блогера Ірину Волкову за напівоголене фото біля Ісаакіївського собору. Ще одна російська модель Ріта Фокс оголила свою "п’яту точку" на Червоній площі в Москві.

Раніше "Телеграф" писав, що дружина російського хіп-хоп виконавця Паші Техніка Єва Карицька активно рекламує свою сторінку в Onlyfans. Також нагадаємо, що дівчина кіберспортсмена Кирила Boombl4 Михайлова Ліка LiQueen раніше знімалася у фільмах для дорослих.