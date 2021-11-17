Дружина Паші Техніка Єва Карицька завела аккаунт на OnlyFans: гарячі фото блогерки (18+)
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Єва Карицька активно рекламує свою сторінку в OnlyFans у своєму Instagram
Дружина російського хіп-хоп виконавця Паші Техніка (справжнє ім’я Павло Івлєв – ред.) Єва Карицька завела аккаунт в OnlyFans. Зазначимо, OnlyFans – це соціальна платформа, яка дозволяє популярним особам монетизувати свій контент, розповсюджуючи його для інших користувачів які сплачують щомісячну абонентську плату. Тут можна публікувати заборонений контент та контент для дорослих.
Про це дівчина розповіла у себе в Instagram.
За її словами, аккаунт в OnlyFans вона створила з цікавості.
Доступ до сторінки Єви Карицької в OnlyFans можна отримати лише підписавшись на неї за 25 дол. на місяць, але навіть незареєстрованим користувачам видно, що станом на 17 листопада в акаунті дівчини вже є 8 постів.
Користувачі соцмереж публікують відверті фото дівчини.
Обережно! 18+
Дівчина активно публікує досить відверті фото й у своєму Instagram.
Акаунт в OnlyFans Єва Карицька завела незабаром після того, як 11 листопада оголосила про розлучення з Пашею Техніком. При цьому в соцмережах вона заявляє, що розлучатися з чоловіком поки не збирається, нібито через те, що мають ще спільний бізнес.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що дівчина капітана NaVi Ліка LiQueen знімалася у фільмах для дорослих.
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