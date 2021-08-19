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На OnlyFans більше не буде порно, але нюдси залишать

Автор
Т. Кармазіна
Дата публікації
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Автор
77
На OnlyFans більше не буде порно, але нюдси залишать Новина оновлена 19 серпня 2021, 23:31
Сторінка OnlyFans

OnlyFans з жовтня заборонить контент "відверто сексуального характеру".

Сервіс OnlyFans, популярний серед виробників еротичного контенту і власником якого є одесит Леонід Радвінський, заборонить демонстрацію "відвертого поведінки сексуального характеру".

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву компанії.

З жовтня 2021 року компанія заборонить творцям розміщувати на своєму веб-сайті матеріали відверто сексуального характеру, які більшість порнозірок використовують для продажу своїм шанувальникам відвертого контенту. Компанія заявила в четвер, 19 серпня, що їм як і раніше, буде дозволено розміщувати фотографії і відео в оголеному вигляді за умови, що вони будуть відповідати політиці OnlyFans.

Популярність платформи різко зросла під час пандемії, оскільки користувачі використовували її, щоб стягувати плату з фанатів за ексклюзивний доступ до фотографій, відео та інших матеріалів. OnlyFans залучив понад 130 мільйонів користувачів.

За словами компанії, зміни необхідні через зростаючий тиск платіжних систем.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що зірка Onlyfans, еротична модель з Мексики Росіо Піно (La Grosera), пішла в політику і зробила кілька гучних заяв.

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