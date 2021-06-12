Беременная звезда Onlyfans пошла в политику и обещает избирательницам бесплатную пластику груди: ее горячие фото

В Мексике в депутаты метит довольно экстравагантный кандидат - эротическая модель Росио Пино. Девушка известна тем, что "торгует" своими откровенными фото на сайте Onlyfans под псевдонимом La Grosera.
Росио Пино привлекла внимание своими необычными лозунгами, плакатами и предвыборными обещаниями. На них девушка позирует обнаженной, демонстрируя свои многочисленные татуировки.
Модель рвется в депутаты от штата Сонора, представляя Прогрессивную партию социальных сетей и собирается бороться за расширение прав и возможностей женщин. Девушка обещает, что если она пройдет в политику, то она сделает так, чтобы любая желающая женщина смогла сделать себе бесплатную операцию по увеличению груди. Однако она добавила, что в приоритете будут женщины, пережившие мастэктомию из-за рака.
Aquí seguimos!! https://t.co/6cqZVkuHRf pic.twitter.com/nnRyGd58mn
— La Grosera (@la_gr0sera) June 2, 2021
"Телеграф" составил подборку горячих снимков La Grosera:
Buenas las tengan… pic.twitter.com/21HVLYuslK
— La Grosera (@la_gr0sera) June 5, 2021
Buenas las tengan… pic.twitter.com/sRbdtmIpcI
— La Grosera (@la_gr0sera) June 3, 2021
— La Grosera (@la_gr0sera) May 19, 2021
Hola feos.. pic.twitter.com/5iveJH45ri
— La Grosera (@la_gr0sera) May 15, 2021
#ChichisParaTodas
7.-
"También se promoverán las cirugías de recomposición de senos post lactancia." pic.twitter.com/o72xcDLHVQ
— La Grosera (@la_gr0sera) May 15, 2021
Nací bichi y sin dientes, lo demás es ganancia. pic.twitter.com/4YPdbYYGcP
— La Grosera (@la_gr0sera) May 14, 2021
Ранее, "Телеграф" писал, что украинская блогер Даша One порадовала фанатов новыми откровенными фото, после увеличения груди.