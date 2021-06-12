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Беременная звезда Onlyfans пошла в политику и обещает избирательницам бесплатную пластику груди: ее горячие фото

Беременная звезда Onlyfans пошла в политику и обещает избирательницам бесплатную пластику груди: ее горячие фото
01:33 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В Мексике в депутаты метит довольно экстравагантный кандидат - эротическая модель Росио Пино. Девушка известна тем, что "торгует" своими откровенными фото на сайте Onlyfans под псевдонимом La Grosera.

Росио Пино привлекла внимание своими необычными лозунгами, плакатами и предвыборными обещаниями. На них девушка позирует обнаженной, демонстрируя свои многочисленные татуировки.

Модель рвется в депутаты от штата Сонора, представляя Прогрессивную партию социальных сетей и собирается бороться за расширение прав и возможностей женщин. Девушка обещает, что если она пройдет в политику, то она сделает так, чтобы любая желающая женщина смогла сделать себе бесплатную операцию по увеличению груди. Однако она добавила, что в приоритете будут женщины, пережившие мастэктомию из-за рака.

"Телеграф" составил подборку горячих снимков La Grosera:

Ранее, "Телеграф" писал, что украинская блогер Даша One порадовала фанатов новыми откровенными фото, после увеличения груди.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 107

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Модель, OnlyFans, Росио Пино, La Grosera.
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