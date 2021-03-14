Увеличившая грудь украинская модель показала фигуру в обтягивающем боди (фото)

Украинская модель и блогер Даша One, которая в феврале решилась на операцию по увеличению груди, обнародовала в своем Инстаграм фото в облегающем боди.

"Сейчас крутые коллекции", - подписала фото она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сьемки под Ключ (@__dasha__one)

На ее профиль в Инстаграм подписаны более 265 тысяч человек.

Как сообщалось ранее, девушка провела пластическую операцию в турецком Стамбуле. Свои мотивы она объяснила тем, что "мечтала носить то, что нравится, а не то, что сидит".

По ее словам, у нее был выбор провести операцию в Одессе или Стамбуле. Несмотря на одинаковую стоимость процедуры, выбор пал на Турцию, так как там ей предложили бесплатное проживание в пятизвездочном отеле и трансфера.

В начале марта Даша One уже радовала поклонников свежими фото без бюстгальтера и с новой прической.