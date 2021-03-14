Увеличившая грудь украинская модель показала фигуру в обтягивающем боди (фото)

Украинская модель и блогер Даша One, которая в феврале решилась на операцию по увеличению груди, обнародовала в своем Инстаграм фото в облегающем боди.
"Сейчас крутые коллекции", - подписала фото она.
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На ее профиль в Инстаграм подписаны более 265 тысяч человек.
Как сообщалось ранее, девушка провела пластическую операцию в турецком Стамбуле. Свои мотивы она объяснила тем, что "мечтала носить то, что нравится, а не то, что сидит".
По ее словам, у нее был выбор провести операцию в Одессе или Стамбуле. Несмотря на одинаковую стоимость процедуры, выбор пал на Турцию, так как там ей предложили бесплатное проживание в пятизвездочном отеле и трансфера.
В начале марта Даша One уже радовала поклонников свежими фото без бюстгальтера и с новой прической.