Увеличившая грудь украинская модель показала фото без бюстгальтера

23-летняя украинская модель Дарья Кирилюк, которую ранее избили в Турции охранники пляжа, показала пикантные фото после увеличения груди.

Этими фото модель поделилась в своем Instagram.

"Когда захотелось выйти из Зоны Комфорта", - подписала снимки Кирилюк, на которых ее сняли с кудрявыми волосами, что не свойственно для традиционных образов модели.

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На втором снимке из этой фотосессии Кирилюк выложила снимок, где очень отчетливо видны увеличенные "бугорки" ее груди.

"Фото для тех, кому чего-то не хватило на предыдущем фото", - подписала модель это фото, заинтриговав фанатов будущими снимками из этой фотосессии.

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В комментариях пользователи восхищенно прокомментировали снимки девушки.

"Ну какова", "Лапуля", "Амазонка", "Вауу очень", - не удержались от комплиментов в сети.

Как сообщал "Телеграф", ранее откровенными фото поделилась беременная актриса Эмили Ратаковски.