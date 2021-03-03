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Увеличившая грудь украинская модель показала фото без бюстгальтера

Увеличившая грудь украинская модель показала фото без бюстгальтера
20:36 Сегодня Телеграф

23-летняя украинская модель Дарья Кирилюк, которую ранее избили в Турции охранники пляжа, показала пикантные фото после увеличения груди.

Этими фото модель поделилась в своем Instagram.

"Когда захотелось выйти из Зоны Комфорта", - подписала снимки Кирилюк, на которых ее сняли с кудрявыми волосами, что не свойственно для традиционных образов модели.

 
 
 
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Публикация от Сьемки под Ключ (@__dasha__one)

 

На втором снимке из этой фотосессии Кирилюк выложила снимок, где очень отчетливо видны увеличенные "бугорки" ее груди.

"Фото для тех, кому чего-то не хватило на предыдущем фото", - подписала модель это фото, заинтриговав фанатов будущими снимками из этой фотосессии.

 
 
 
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Публикация от Сьемки под Ключ

В комментариях пользователи восхищенно прокомментировали снимки девушки.

"Ну какова", "Лапуля", "Амазонка", "Вауу очень", - не удержались от комплиментов в сети.

Как сообщал "Телеграф", ранее откровенными фото поделилась беременная актриса Эмили Ратаковски.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
Просмотры: 504

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Фото, Модели, Фотосессии, Дарья Кирилюк.
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