Увеличившая грудь украинская модель показала фото без бюстгальтера

23-летняя украинская модель Дарья Кирилюк, которую ранее избили в Турции охранники пляжа, показала пикантные фото после увеличения груди.
Этими фото модель поделилась в своем Instagram.
"Когда захотелось выйти из Зоны Комфорта", - подписала снимки Кирилюк, на которых ее сняли с кудрявыми волосами, что не свойственно для традиционных образов модели.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
На втором снимке из этой фотосессии Кирилюк выложила снимок, где очень отчетливо видны увеличенные "бугорки" ее груди.
"Фото для тех, кому чего-то не хватило на предыдущем фото", - подписала модель это фото, заинтриговав фанатов будущими снимками из этой фотосессии.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В комментариях пользователи восхищенно прокомментировали снимки девушки.
"Ну какова", "Лапуля", "Амазонка", "Вауу очень", - не удержались от комплиментов в сети.
Как сообщал "Телеграф", ранее откровенными фото поделилась беременная актриса Эмили Ратаковски.