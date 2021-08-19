На OnlyFans больше не будет порно, но нюдсы оставят
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OnlyFans с октября запретит контент "откровенно сексуального характера".
Сервис OnlyFans, популярный среди производителей эротического контента и владельцем которого является одессит Леонид Радвинский, запретит демонстрацию "откровенного поведения сексуального характера".
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
С октября 2021 года компания запретит создателям размещать на своем веб-сайте материалы откровенно сексуального характера, которые многие порнозвезды используют для продажи своим поклонникам откровенного контента. Компания заявила в четверг, 19 августа, что им по-прежнему будет разрешено размещать фотографии и видео в обнаженном виде при условии, что они будут соответствовать политике OnlyFans.
Популярность платформы резко возросла во время пандемии, поскольку пользователи использовали ее, чтобы взимать плату с фанатов за эксклюзивный доступ к фотографиям, видео и другим материалам. OnlyFans привлек более 130 миллионов пользователей.
По словам компании, изменения необходимы из-за растущего давления платежных систем.
Ранее "Телеграф" сообщал, что звезда Onlyfans, эротическая модель из Мексики Росио Пино (La Grosera), пошла в политику и сделала несколько громких заявлений.
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