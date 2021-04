Контент для взрослых: Игги Азалия ответила, создаст ли аккаунт в OnlyFans

Австралийская хип-хоп-исполнительница и автор песен Игги Азалия, которая впервые стала мамой в июне прошлого года, сказала своим поклонникам, что никогда не появится на сайте контента для взрослых OnlyFans, и раскритиковала других знаменитостей, которые предоставляют платный доступ к своим пикантным фото.

О том, что знаменитость не создаст учетную запись в OnlyFans, она сообщила в Twitter.

"Я думаю, что OnlyFans может действительно вдохновлять людей, но я никогда, никогда не присоединюсь", - написала Игги.

I think onlyfans can be really empowering for people,

But I WILL NEVER, EVVVER join.

I don’t want to make that type of content & it only fucks up the bag for ppl on there who really bout that life.

Shoutout to the baddies tho!!!! https://t.co/t9qaT8na4F

— IGGY AZALEA (@IGGYAZALEA) April 4, 2021