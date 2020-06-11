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Игги Азалия впервые стала мамой

Игги Азалия впервые стала мамой
12:56 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Известно, что Азалия и Картер начали встречаться в 2018, а в прошлом году пара стала жить вместе.

В среду 30-летняя Игги Азалия рассказала о своем ребенке в Instagram stories.

У меня сын. Я все ждала подходящего момента, чтобы рассказать об этом, но чем больше ждала, тем больше понимала, что мне не терпится поделиться такими новостями с миром. Я не бы хотела делать его жизнь публичной, но и также хочу дать понять, что мой ребенок не тайна и я люблю его безмерно, — написала Игги. Азалия не рассказала поклонникам об отце ребенка и даже не назвала имя малыша. Но они подозревают, что отец мальчика — 23-летний рэпер и модель Playboi Carti, настоящее имя которого Джортан Картер.

В июле прошлого года Игги и ее бойфренд спровоцировали слухи о помолвке — Игги появилась в шоу X Change Rate с бриллиантовым кольцом на безымянном пальце.

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В августе 2019 Азалия дала интервью Cosmopolitan, где рассказала, что возвращается к музыке.

Ты получаешь столько ударов, сколько можешь выдержать в жизни, независимо от того, что ты делаешь. И получаешь новые возможности до тех пор, пока ты готов бороться за них, — сказала она тогда.

В декабре прошлого года появились слухи о том, что Азалия беременна. Тогда же она стала менее активно вести социальные сети.

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Дети, Знаменитости, Первенец, Певица, Игги Азалия.
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