Игги Азалия впервые стала мамой

Новости шоу бизнеса:Известно, что Азалия и Картер начали встречаться в 2018, а в прошлом году пара стала жить вместе.

В среду 30-летняя Игги Азалия рассказала о своем ребенке в Instagram stories.

У меня сын. Я все ждала подходящего момента, чтобы рассказать об этом, но чем больше ждала, тем больше понимала, что мне не терпится поделиться такими новостями с миром. Я не бы хотела делать его жизнь публичной, но и также хочу дать понять, что мой ребенок не тайна и я люблю его безмерно, — написала Игги. Азалия не рассказала поклонникам об отце ребенка и даже не назвала имя малыша. Но они подозревают, что отец мальчика — 23-летний рэпер и модель Playboi Carti, настоящее имя которого Джортан Картер.

В июле прошлого года Игги и ее бойфренд спровоцировали слухи о помолвке — Игги появилась в шоу X Change Rate с бриллиантовым кольцом на безымянном пальце.

В августе 2019 Азалия дала интервью Cosmopolitan, где рассказала, что возвращается к музыке.

Ты получаешь столько ударов, сколько можешь выдержать в жизни, независимо от того, что ты делаешь. И получаешь новые возможности до тех пор, пока ты готов бороться за них, — сказала она тогда.

В декабре прошлого года появились слухи о том, что Азалия беременна. Тогда же она стала менее активно вести социальные сети.