Рэперша из США стала звездой сети, открыв продажу нюдсов в день совершеннолетия (фото и видео)

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10:28 Сегодня Телеграф Фото: instagram bhadbhabie

Американская рэп-исполнительница, 18-летняя Дэниель Бреголи стала звездой OnlyFans - сервиса подписок на контент. Всего за шесть часов после своего дебюта на сайте знаменитость заработала один миллион долларов. День рождения девушка отметила 26 марта.

Представитель OnlyFans подтвердил изданию Variety, что рэперша действительно собрала огромную сумму.

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"Неплохо для шести часов. Мы побили тот рекорд на OnlyFans", - сообщила Дэниель в Инстаграме.

 
 
 
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Даниель, выступающая под псевдонимом Bhad Bhabie, взимает 23,99 доллара (около 668 грн) в месяц за доступ к фотографиям и видео на своей странице, которая собрала более 100 тысяч лайков.

Источник фото - Telegram-канал "Двач":

Подписчикам также обещана возможность напрямую общаться с девушкой. "18 безумнее, чем ты думаешь. Я здесь каждую ночь отвечаю", - написала Бреголи в шапке профиля.

На 3 апреля певица опубликовала 11 фотографий.

Источник фото - Telegram-канал "MDK":

Дэниель Бреголи (Bhad Bhabie) является популярной американской рэпершей и интернет-знаменитостью. Получила известность после сказанной ею фразы: "Cash me outside, how 'bout dah?" ("Давай выйдем и побазарим, как тебе такое?" - ред.) в одном из эпизодов шоу "Доктора Фил" в 2016 году.

Дебютировала как исполнительница в 2017 году, выпустив трек These Heaux.

Ранее сообщалось, что известная американская горнолыжница Линдси Вонн предстала в образе героини киновлеленной Marvel.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 240

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OnlyFans, Дэниель Бреголи, Bhad Bhabie.
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