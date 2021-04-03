"Реальность полна разочарований: известная модель поразила сеть фото из повседневной жизни

Пока некоторые корректируют свою диету, или просто систематически упражняются в домашних условиях, чтобы обзавестись стройным телом, другие без стеснений демонстрируют все недостатки фигуры, покрытой апельсиновой коркой.

Популярная британская модель, 27-летняя Джорджи Кларк отказалась от фотошопа и трюков с позированием в Инстаграме, которые заставляют тела выглядеть идеальными и задают нереальные стандарты для обычных людей.

Джорджи с гордостью делится фотографиями своего "настоящего" тела с целлюлитом, растяжками и "неровностями" в рамках своей миссии по "нормализации нормального тела".

View this post on Instagram A post shared by Georgie Clarke (@georgie.clarke)

Девушка показывает десятки фото, из которых можно узнать, как подделать тонкую талию, пресс и персиковую попу. Модель призывает женщин помнить о целлюлите, ямочках и растяжках, называя все это нормальным явлением.

View this post on Instagram A post shared by Georgie Clarke (@georgie.clarke)

View this post on Instagram A post shared by Georgie Clarke (@georgie.clarke)

На одном из изображений Джорджи позирует перед зеркалом в черном бикини. Слева она стоит на коленях, демонстрируя свое, казалось бы, безупречное тело. На картинке рядом показано, как другая поза может произвести совершенно другой эффект.

View this post on Instagram A post shared by Georgie Clarke (@georgie.clarke)

View this post on Instagram A post shared by Georgie Clarke (@georgie.clarke)

View this post on Instagram A post shared by Georgie Clarke (@georgie.clarke)

View this post on Instagram A post shared by Georgie Clarke (@georgie.clarke)

View this post on Instagram A post shared by Georgie Clarke (@georgie.clarke)

View this post on Instagram A post shared by Georgie Clarke (@georgie.clarke)

View this post on Instagram A post shared by Georgie Clarke (@georgie.clarke)

Комментаторы от поста в Twitter "Двач" только посмеялись от бодипозитивизма британской модели.

Ранее "Телеграф" писал о девушке, которой удалось более 50 кг за время изоляции.