"Реальность полна разочарований: известная модель поразила сеть фото из повседневной жизни

Пока некоторые корректируют свою диету, или просто систематически упражняются в домашних условиях, чтобы обзавестись стройным телом, другие без стеснений демонстрируют все недостатки фигуры, покрытой апельсиновой коркой.
Популярная британская модель, 27-летняя Джорджи Кларк отказалась от фотошопа и трюков с позированием в Инстаграме, которые заставляют тела выглядеть идеальными и задают нереальные стандарты для обычных людей.
Джорджи с гордостью делится фотографиями своего "настоящего" тела с целлюлитом, растяжками и "неровностями" в рамках своей миссии по "нормализации нормального тела".
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Девушка показывает десятки фото, из которых можно узнать, как подделать тонкую талию, пресс и персиковую попу. Модель призывает женщин помнить о целлюлите, ямочках и растяжках, называя все это нормальным явлением.
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На одном из изображений Джорджи позирует перед зеркалом в черном бикини. Слева она стоит на коленях, демонстрируя свое, казалось бы, безупречное тело. На картинке рядом показано, как другая поза может произвести совершенно другой эффект.
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Комментаторы от поста в Twitter "Двач" только посмеялись от бодипозитивизма британской модели.
Ранее "Телеграф" писал о девушке, которой удалось более 50 кг за время изоляции.